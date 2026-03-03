قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
جدیدترین قیمت خودروهای سایپا برای امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
|
سهند E اتوماتیک
|
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰
|
اطلس S
|
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰
|
اطلس GL
|
۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰
|
اطلس G
|
۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰
|
اطلس اتوماتیک
|
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰
|
ساینا S
|
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰
|
ساینا دوگانه سوز
|
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰
|
ساینا اتوماتیک
|
۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰
|
کوییک RS
|
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰
|
کوییک S
|
۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰
|
کوییک GX
|
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
|
کوییک GXR
|
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
|
شاهین GL
|
۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰
|
شاهین G (سانروف)
|
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰
|
شاهین اتوماتیک GL
|
ناموجود
|
۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰
|
شاهین اتوماتیک G
|
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰
|
پارس نوآ دستی
|
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰
|
سایپا ۱۵۱ GX
|
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی)
|
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰
|
زامیاد اکستند EX
|
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰
|
کارون
|
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
|
چانگان EADO برقی
|
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰
|
چانگان CS۳۵ (مونتاژ)
|
۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
چانگان CS۵۵
|
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف فروش
|
چانگان CS۵۵ (مونتاژ)
|
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|
کرولا (پایونیر)
|
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
روئوه ERX۵
|
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|
سیتروئن C۳-XR
|
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰