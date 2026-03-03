قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ سهند E اتوماتیک ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ اطلس S ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ اطلس GL ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ اطلس G ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ اطلس اتوماتیک ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ساینا S ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ ساینا دوگانه سوز ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ ساینا اتوماتیک ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ کوییک RS ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ کوییک S ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ کوییک GX ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ کوییک GXR (رینگ فولادی) ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ کوییک GXR ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ شاهین GL ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ شاهین G (سانروف) ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ شاهین اتوماتیک GL ناموجود ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ شاهین اتوماتیک G ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ شاهین اتوماتیک پلاس ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ پارس نوآ دستی ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ GX ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ زامیاد اکستند EX ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ کارون ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ چانگان EADO برقی ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ چانگان CS۳۵ (مونتاژ) ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ چانگان CS۵۵ ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش چانگان CS۵۵ (مونتاژ) ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ کرولا (پایونیر) ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ روئوه ERX۵ ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ سیتروئن C۳-XR ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰