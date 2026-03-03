۱۲ قانون حیاتی برای نجات در زمان حمله

در زمان وقوع حملات هوایی یا انفجارهای ناگهانی، ثانیه‌ها سرنوشت‌سازند.این دستورالعمل ۱۲ مرحله‌ای، نقشه‌ای دقیق برای تبدیل امن‌ترین نقطه در محیط اطرافتان به یک پناهگاه مؤثر در برابر موج انفجار، ترکش و آوار است.

پناهگاه امن فضایی است که شما را در برابر سه خطرِ «موج انفجار»، «ترکش» و «ریزش آوار» محافظت کند.

در زمان حمله، هرگز به سمت خروجی ساختمان یا خیابان فرار نکنید؛ فضای باز خطرناک‌ترین جاست.

امن‌ترین نقطه هر ساختمان، داخلی‌ترین بخش آن است که حداقل دو دیوار با محیط بیرون فاصله داشته باشد.

پنجره‌ها بزرگ‌ترین دشمن شما در زمان انفجار هستند؛ آن‌ها به ترکش‌های شیشه‌ای کشنده تبدیل می‌شوند.

حمام، دستشویی و راهروهای بدون پنجره، بهترین گزینه‌های پناه گرفتن در آپارتمان‌ها محسوب می‌شوند.

پاگرد پله‌ها به دلیل استحکام سازه‌ای بالا، یکی از مقاوم‌ترین نقاط ساختمان در برابر ریزش است.

پناه گرفتن زیر یک میز ناهارخوری سنگین یا تخت فلزی، مانع از آسیب دیدن شما در اثر سقوط اشیاء می‌شود.

زیرزمین‌ها عالی هستند، به شرطی که حداقل دو راه خروجی داشته باشند تا به تله تبدیل نشوند.

در زیرزمین‌ها هرگز کنار لوله‌های گاز، مخازن سوخت یا موتورخانه‌ها پناه نگیرید.

ایستگاه‌های مترو به دلیل عمق زیاد بسیار امن هستند، اما هنگام ورود باید از ازدحام و زیر دست‌ و پا ماندن دوری کرد.

اگر در فضای باز غافلگیر شدید، بلافاصله در نزدیک‌ترین جوی آب، گودال یا پشت یک جدول بتنی بلند بخوابید.

در لحظه‌ی شنیدن صدای انفجار یا پهپاد، ثانیه‌ها تعیین‌کننده‌اند؛ وقت را برای پیدا کردن ساختمان هدر ندهید و روی زمین پناه بگیرید.