اگر در ترافیک با حمله هوایی مواجه شدیم، چه کار کنیم؟

اگر هنگام حمله هوایی درون خودرو و در ترافیک مانده بودید، برای حفظ ایمنی خود این موارد را در نظر بگیرید:

آرامش خود را حفظ کنید.

نفس عمیق بکشید، نترسید، هوشیار عمل کنید.

خودرو را به حاشیه برسانید.

با راهنما و فلاشر آهسته کنار بروید.

۵ بار برای هشدار بوق بزنید.

زیر پل کنار دکل یا ساختمان بلند توقف نکنید.

خودرو را خاموش کنید و پیاده شوید.

سوئیچ را بردارید ولی در را قفل نکنید.

وسایل ضروری مثل موبایل، کیف، پول و دارو را بردارید.

دنبال پناه بگردید.

کنار جدول خندق یا سرازیری، پشت موانع بتنی کنار اتوبان.

داخل ماشین، کنار شیشه یا زیر پل نمانید.

به روی زمین بخوابید، پشت به نور انفجار.

سر را با دست یا بازو بپوشانید.

از خودرو فاصله بگیرید.

اگر نتوانستید پیاده شوید:

کمربند خود را باز کنید‌، به روی صندلی دراز بکشید و سر را با دست بپوشانید.

صورت خود را از شیشه فاصله بدهید.

از قبل تمرین ذهنی داشته باشید.