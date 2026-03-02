تعدادی از هنرمندان آمریکایی به حمله گسترده نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران که صبح شنبه (نهم اسفند) آغاز شد، واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

جک وایت، خواننده گروه «وایت استرایپس»، با انتشار مطلبی در اینستاگرام، سابقه دونالد ترامپ در درگیری‌های بین‌المللی طی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «مگر دیدن اعلام جنگ علیه یک کشور در حالی که کلاه کامیون‌داری با شعار “آمریکا” بر سر دارد، دوست‌داشتنی نیست؟ این هم از رهبر “هیئت صلح”. برای اعلام جنگ بعدی، شاید بهتر باشد پاهایت را روی میز بگذاری و در حالی که همبرگر می‌خوری، این کار را انجام دهی. ونزوئلا، گرینلند، ایران، کوبا، چه فرقی دارند؟ پسران ترامپ مجبور نیستند بجنگند یا بمیرند، بلکه فرزندان دیگران خواهند مُرد.»

رزی اودانل، کمدین و بازیگر و از منتقدان قدیمی ترامپ، نیز در اینستاگرام با انتشار پیام «او فقط و همیشه دروغ می‌گوید» به این حملات اعتراض کرد. او همچنین نقل‌قول‌هایی از کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که در آن ترامپ خود را «نامزد صلح» معرفی کرده و گفته بود جنگ جدیدی راز آغاز نخواهد کرد.

جان کیوسک، بازیگر، تهیه‌کننده و نویسنده آمریکایی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ورود به جنگ با ایران تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده‌های دیگر است و این اقدام را زیر سؤال برد.

در همین حال، مارک رافالو، بازیگر آمریکایی، با انتشار مطلبی درباره نقش جرد کوشنر، از مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا، نوشت: «او فرستاده شده بود تا مطمئن شود ما وارد جنگ می‌شویم.»

استیون کینگ، رمان‌نویس معروف آمریکایی در واکنش به حملات آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران نوشت: «طبق ماده ۱، بخش ۸ قانون اساسی ایالات متحده، تنها کنگره قدرت اعلام جنگ، و همچنین تشکیل و حمایت از ارتش‌ها، تأمین و نگهداری نیروی دریایی، و تأمین بودجه و تنظیم ارتش را دارد. این حرامزاده را استیضاح کنید.»

جان باختن کودکان دبستانی در میناب نیز با واکنش برخی هنرمندان همچون خاوبر باردم، مارک رافالو، جیمی کی کرتیس، سامی یوسف و ... همراه شد.

روز گذشته و در پی حملات آمریکا و اسرائیل به مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر میناب بندرعباس تاکنون ۱۴۸ نفر شهید و بیش از ۹۵ نفر مجروح شده‌اند که بیشتر آنها دانش‌آموز بودند. در بین شهدا کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان نیز حضور دارند.