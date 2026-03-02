حمله به ایران، بنزین آمریکا را گران کرد!

تحلیلگران می‌گویند که میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین در آمریکا، روز دوشنبه، برای اولین بار در بیش از سه ماه گذشته، به بالای ۳ دلار در هر گالن افزایش خواهد یافت، زیرا حمله آمریکا به ایران، جریان جهانی نفت را مختل کرده است.

افزایش قیمت بنزین به طور بالقوه یک خطر بزرگ برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه او است که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر قرار دارند، زیرا تورم قیمت همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای‌دهندگان مانده است. ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال گذشته، بارها و اغلب به دروغ، ادعای کاهش قیمت بنزین را داشته است.

به گفته پاتریک دی هان، تحلیلگر ردیاب قیمت خرده‌فروشی «گازبادی» (GasBuddy)، میانگین قیمت پمپ بنزین می‌تواند روز دوشنبه برای اولین بار در سال جاری، از ۳ دلار در هر گالن فراتر رود. طبق داده‌های «گازبادی»، قیمت‌ها آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۵ در سراسر آمریکا از ۳ دلار فراتر رفت و در فوریه، قیمت‌ها به ۲.۸۵ دلار در هر گالن کاهش یافت.

دی هان پس از حملات به ایران در یک پست وبلاگی گفت: «قیمت نفت ابتدا حرکت خواهد کرد. قیمت بنزین به دنبال آن خواهد آمد اما به تدریج. ایران یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان نفت جهان است و دولت این کشور اعلام کرده است که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به ترور علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران منجر شد، تنگه هرمز را بسته است.»

هرمز یک گلوگاه حیاتی در خلیج فارس است که نفتکش‌ها، حدود یک پنجم نفت جهان را از طریق این آبراه منتقل می‌کنند. حداقل سه نفتکش در این منطقه آسیب دیده‌اند و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی اعلام کرده‌اند که از این تنگه اجتناب خواهند کرد.

قیمت نفت برنت که معیار بازار جهانی است، در آغاز معاملات ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه رسید و برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با ورود خاورمیانه به یک جنگ جدید، قیمت نفت برنت می‌تواند به ۱۰۰ دلار صعود کند.

دی هان گفت: قیمت بنزین در آمریکا قبل از حمله ایالات متحده به ایران، در حال افزایش بود، زیرا پالایشگاه‌ها در هفته‌های اخیر شروع به تولید سوخت تابستانی گران‌تر کردند که طبق مقررات زیست‌محیطی برای کاهش آلودگی هوا در هوای گرم‌تر اجباری است. تقاضا برای بنزین همچنین در طول فصل تعطیلات تابستانی آمریکا، به اوج خود می‌رسد.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت‌ها نشان دهنده معکوس شدن روند کاهش چند ماهه از اواسط سال گذشته است که عمدتا ناشی از سطح بالای موجودی و رشد ضعیف تقاضا بوده است.