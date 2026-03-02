اصغر ابراهیمی اظهار کرد: جامعه در هر شرایطی، به‌ویژه در دوران گذار و رویدادهای غیرعادی، نیازمند توجه ویژه به سلامت روان اعضای خود، خصوصاً کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: تحولات اجتماعی می‌تواند اثرات عمیقی بر جسم و روان نسل آینده گذاشته و حتی مسیر زندگی آن‌ها را تغییر دهد،

این روانشناس تأکید کرد: زمانی که روزها برای کل جامعه عادی نباشد و از حالت طبیعی خارج شود، این تغییرات می‌تواند جسم و روان انسان را دگرگون کند.

وی ادامه داد: این تحولات ممکن است با صدماتی، مخصوصاً برای کودکان و نوجوانان همراه باشد که زندگی‌شان تا پایان عمر تحت تاثیر این حوادث قرار گیرد.

این روانشناس با اشاره به چند اصل کلیدی، والدین و مراقبان را به رعایت این موارد برای کمک به کودکان و نوجوانان جهت حفظ آرامش و امنیت روانی‌شان فرا خواند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ایجاد روال و ثبات یکی از مهم‌ترین اصل‌ها است، افزود: کودکان با داشتن برنامه منظم، مانند زمان خواب، غذا، درس یا بازی، احساس آرامش و امنیت بیشتری می‌کنند.

وی با اشاره به اصل بعدی، گفت: آموزش مهارت‌های مقابله‌ای و تاب‌آورانه، تشویق کودکان به شناسایی، نام‌گذاری و صحبت کردن درباره احساساتشان، همراه با تمرینات ساده ذهنی مانند تنفس عمیق، به تخلیه هیجانی و افزایش تاب‌آوری کمک می‌کند.

او ادامه داد: تشویق به فعالیت‌های بدنی از دیگر مواردی است که کمک به آرامش می‌کند ورزش و بازی‌های فیزیکی، ابزاری مؤثر برای تخلیه انرژی، کاهش استرس و اضطراب کودکان است.

این روانشناس تأکید کرد: تشویق به خلاقیت فعالیت‌های هنری مانند نقاشی، موسیقی، قصه‌گویی و کارهای دستی، فرصتی برای ابراز خود و پردازش هیجانات فراهم می‌آورد.

ابراهیمی گفت: مدل سازی رفتار سالم والدین با مدیریت استرس خود، بهترین الگو برای فرزندان هستند و نحوه رویارویی با چالش‌ها را به آن‌ها می‌آموزند.

این روانشناس با اشاره به اینکه شنونده خوب بودن یک اصل مهم در حفظ آرامش کودکان است، اظهار کرد: گوش دادن دقیق به صحبت‌های کودک و نوجوان، حتی اگر به نظر والدین پیش پا افتاده باشد، احساس ارزشمندی و درک شدن را به آن‌ها منتقل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت عاطفی نشان دادن عشق، پذیرش و اطمینان خاطر به کودک که تنها نیست، به حفظ امنیت روانی او کمک کننده است.

ابراهیمی تصریح کرد: تشخیص زودهنگام توجه دقیق به تغییرات رفتاری و عاطفی کودک که ممکن است نشان‌دهنده استرس یا اضطراب باشد، در این شرایط امری حیاتی است.