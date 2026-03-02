چگونه هنگام انفجار از خود محافظت کنیم؟

موج انفجار یکی از مخرب ترین پیامدهای هر نوع انفجار است که می تواند در کسری از ثانیه خسارات جانی و مالی گسترده ای ایجاد کند. بسیاری از آسیب هایی که در حوادث انفجاری رخ می دهد، نه به دلیل شعله یا ترکش، بلکه به دلیل فشار ناگهانی و شدید ناشی از موج انفجار است. آشنایی با ماهیت این پدیده و رعایت اصول ایمنی می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب ها داشته باشد.

موج انفجار چگونه ایجاد می شود؟

هنگامی که یک انفجار رخ می دهد، حجم زیادی از انرژی در مدت زمانی بسیار کوتاه آزاد می شود. این آزادسازی سریع انرژی باعث فشرده شدن ناگهانی هوا و ایجاد یک موج فشاری قدرتمند می شود که با سرعت بالا در محیط اطراف گسترش می یابد. این موج ابتدا با افزایش شدید فشار همراه است و سپس افت ناگهانی فشار رخ می دهد. همین تغییرات سریع فشار، عامل اصلی تخریب سازه ها و آسیب به بدن انسان است.

خطرات موج انفجار برای انسان

موج انفجار می تواند بدون تماس مستقیم با شعله یا ترکش، صدمات جدی ایجاد کند. مهم ترین خطرات عبارت اند از:

۱. آسیب به گوش و شنوایی

پرده گوش نسبت به تغییرات ناگهانی فشار بسیار حساس است. موج انفجار می تواند باعث پارگی پرده گوش، کاهش شنوایی یا وزوز گوش شود.

۲. آسیب به ریه ها

ریه ها از اندام هایی هستند که بیشترین آسیب را از موج فشاری می بینند. فشار شدید می تواند موجب خونریزی داخلی، پارگی بافت ریه یا مشکلات تنفسی جدی شود.

۳. آسیب های داخلی

موج انفجار می تواند بدون ایجاد زخم خارجی، به اندام های داخلی مانند معده و روده آسیب برساند. این نوع آسیب ها گاهی دیر تشخیص داده می شوند اما می توانند خطرناک باشند.

۴. پرتاب شدن افراد

فشار ناشی از انفجار ممکن است فرد را به سمت زمین یا اجسام اطراف پرتاب کند که این موضوع می تواند باعث شکستگی، ضربه مغزی یا آسیب ستون فقرات شود.

۵. ریزش سازه ها و شیشه ها

یکی از خطرات رایج موج انفجار، شکستن شیشه ها و تخریب دیوارها است. ترکش های شیشه ای می توانند جراحات شدید ایجاد کنند.

موج گرفتگی چیست؟

موج گرفتگی به مجموعه آسیب هایی گفته می شود که در اثر قرار گرفتن در معرض موج فشاری انفجار ایجاد می شود. این آسیب ها ممکن است فوری یا با تاخیر ظاهر شوند. فردی که در معرض انفجار قرار گرفته، حتی اگر علائم واضحی نداشته باشد، باید از نظر پزشکی بررسی شود.

چگونه هنگام انفجار از خود محافظت کنیم؟

رعایت چند اصل ساده می تواند احتمال آسیب را کاهش دهد:

۱. فورا روی زمین دراز بکشید

اگر صدای انفجار یا نشانه های آن را احساس کردید، سریع روی زمین دراز بکشید و سر خود را با دست ها بپوشانید. این کار احتمال پرتاب شدن و آسیب به سر را کاهش می دهد.

۲. از پنجره ها فاصله بگیرید

شیشه ها در برابر موج انفجار بسیار آسیب پذیر هستند. فاصله گرفتن از پنجره ها و پناه گرفتن پشت دیوارهای داخلی ایمن تر است.

۳. دهان را کمی باز نگه دارید

باز نگه داشتن دهان می تواند به کاهش اختلاف فشار در گوش ها کمک کند و احتمال آسیب به پرده گوش را کاهش دهد.

۴. پشت موانع محکم پناه بگیرید

دیوارهای بتنی، ستون های محکم و موانع سنگین می توانند بخشی از انرژی موج را جذب کنند.

۵. پس از انفجار، عجله نکنید

ممکن است انفجارهای ثانویه رخ دهد. تا زمانی که از ایمن بودن محیط مطمئن نشده اید، محل را ترک نکنید.

موج انفجار پدیده ای بسیار خطرناک است که می تواند در مدت بسیار کوتاهی آسیب های جدی ایجاد کند. شناخت خطرات موج گرفتگی و رعایت اصول ایمنی مانند پناه گرفتن، فاصله گرفتن از شیشه ها و محافظت از سر و گوش ها می تواند جان افراد را نجات دهد. آمادگی و آگاهی، مهم ترین ابزار برای کاهش خطر در شرایط بحرانی هستند.