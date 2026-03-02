مدیریت «آرامش» در شرایط بحرانی و جنگ؛ چه کار کنیم؟

مدیریت «آرامش» در شرایط بحرانی و جنگ؛ چه کار کنیم؟
در این مطلب به بررسی راهکارهایی برای مدیریت استرس و اضطراب و حفظ تعادل روانی در شرایط بحرانی و جنگ می پردازیم.

اضطراب و استرس در شرایط بحرانی معمولا طبیعی است اما اگر این اضطراب پایدار باشد می‌تواند افراد را با چالش‌هایی در انجام فعالیت‌های روزمره مواجه کند. در همین راستا به کارگیری چند اقدام روانشناختی می‌تواند به حفظ تعادل روانی کمک کند.

در شرایط پر تنش و ناآرام، حفظ آرامش و سلامت روان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا راهکارهایی برای نحوه حفظ آرامش و سلامت روان توصیه می‌شود:

- مدیریت تنفس: سعی کنید با تنفس عمیق و تکنیک‌های متداول آرامش را حفظ کنید.

- صحبت با دوستان و خانواده: با افرادی که به آن‌ها اعتماد دارید، در مورد احساسات خود صحبت کنید.

- تمرکز بر نقاط قوت: به یاد بیاورید که در گذشته چگونه با چالش‌ها کنار آمده‌اید و نقاط قوت خود را تقویت کنید.

- محدود کردن مصرف اخبار: از منابع خبری معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید.

- حفظ آرامش در حضور کودکان: در حضور کودکان و سالمندان، خونسردی خود را حفظ کنید. از زبان ساده و قابل فهم برای توضیح شرایط استفاده کنید.

- کمک به دیگران: سعی کنید به سالمندان امید دهید؛ اگر در همسایگی‌تان فردی برای تهیه مایحتاج مشکل دارد کمکش کنید.

- به شایعات دامن نزنید: به اخبار و شایعاتی که از منابع نادرست منتشر می‌شود دامن نزنید.

 

منبع ایسنا
