مراکزی که تاکنون در امارت مورد حمله قرار گرفته اند

شارجه هدف پهپادها و موشک‌ها قرار گرفته است و گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم زیر آوار گرفتار شده‌اند و دسترسی به دفاع مدنی غیرممکن است.

این نشان دهنده یک شکست قابل توجه سیستم‌های دفاع هوایی امارات متحده عربی است.

تاکنون موارد زیر هدف قرار گرفته‌اند:

پایگاه هوایی الظفره

هتل فیرمونت دبی

پالم جمیرا

برج خلیفه

برج العرب

بندر جبل علی

فرودگاه بین‌المللی دبی

مارینای دبی

شهر اینترنتی

گزارش‌ها همچنین حاکی از حملات به مرکز مالی بین‌المللی دبی، شهر اینترنتی دبی و شهرک سیلیکون دبی است.