دکتر محمدرضا مهدی‌زاده با اشاره به وضعیت ذخایر خونی و نیاز بیماران عنوان کرد: روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم، روزهایی که با ماه رمضان مصادف است. میزان مراجعه برای اهدای خون در اسفند همواره کاهش می‌یابد، چرا که میزان درگیری روزانه شهروندان بیشتر می‌شود. نه فقط اسفند، بلکه میزان مراجعه در ماه رمضان نیز کاهش می‌یابد. سال جاری، با همزمانی این ماه‌ها روبرو هستیم.

به گفته مهدی‌زاده شرایط جنگی هم سبب خروج تعداد قابل‌توجهی از شهروندان تهرانی شده که سبب تعداد کاهش اهداکنندگان احتمالی خون می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران درباره فعالیت پایگاه‌های انتقال خون استان تهران گفت: پایگاه‌های انتقال خون استان تهران آماده پذیرش اهداکنندگان خون است. مرکز جامع «وصال» از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۲ و همچنین مراکز جامع «ستاری»، «شهرری» و «تهرانپارس» از ۸ صبح تا ساعت ۲۰ فعال هستند. شهروندان تهرانی به منظور کسب اطلاع از ساعت فعالیت سایر پایگاه‌های انتقال خون استان تهران می‌توانند به سایت اداره‌کل انتقال خون استان تهران مراجعه کنند.

مهدی‌زاده تاکید کرد: نیاز به خون، همیشگی است. من از شهروندان تهرانی درخواست می‌کنم که با اهدای خون خود مانند همیشه در کنار اداره انتقال خون استان تهران حضور داشته باشند و یاریگر بیماران و مجروحان احتمالی باشند.