اهتزاز پرچم عزا بر فراز بلندترین برج پرچم کشور + عکس
در پی شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، پرچم عزا بر فراز بلندترین برج پرچم کشور به اهتزاز درآمد.
پس از اعلام خبر شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، پرچم عزا صبح امروز ۱۰ اسفندماه بر فراز بلندترین برج پرچم کشور به اهتزاز درآمد.
برج پرچم با ارتفاع ۱۵۰ متر در یکی از بلندترین حوزههای منطقه فرهنگی گردشگری عباسآباد یعنی بوستان طالقانی قرار گرفته است.
منبع ایسنا