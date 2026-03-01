آموزش ساخت شمع اضطراری با قوطی تن ماهی در زمان قطعی برق
قطع برق ناگهانی همیشه دستوپاگیر است و میتواند حتی سادهترین کارهای روزمره مثل غذا درست کردن را مختل کند، اما همین شرایط بهترین فرصت برای خلاقیت و استفاده هوشمندانه از وسایل ساده خانه هستند.
برای مواقع قطع برق یا نبود گاز، میتوان با قوطی تن ماهی، ذغال ژلدار و چند آجر یک اجاق اضطراری ساده ساخت. ابتدا قوطی را تمیز و خشک کنید، داخل آن ذغال و ژل آتشزا بریزید و روشن کنید.
سپس چند آجر را به شکل مربع بچینید و قوطی را روی آن قرار دهید تا ثابت بماند. در نهایت، قابلمه یا تابه را روی قوطی بگذارید و با حرارت ذغال غذا را گرم کرده یا بپزید. برای اطلاع از جزئیات مراحل، تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.
راهنمای ساخت اجاق گاز اضطراری با قوطی تن ماهی
با رعایت نکات ایمنی، میتوانید از وسایلی که معمولاً دور ریخته میشوند، یک ابزار کاربردی برای پخت و پز اضطراری بسازید. در ادامه، مراحل گام به گام به شما نشان میدهد چگونه با کمترین هزینه و بیشترین کارایی، یک اجاق خانگی داشته باشید:
مرحله اول: قوطی تن ماهی را آماده کنید
برای شروع، یک قوطی تن ماهی یا هر قوطی کنسرو کوچک انتخاب کنید. ابتدا درب قوطی را با دقت جدا کرده و داخل آن را کاملاً تمیز و خشک کنید. این مرحله پایهایترین قسمت کار است.
مرحله دوم: درون قوطی ذغال و ژل آتشزا بریزید
پس از آماده شدن قوطی، میتوان آن را برای سوخت آماده کرد. داخل قوطی دو قالب ذغال یا ذغال ژلدار کوچک بریزید.
سپس مقداری ژل آتشزا روی ذغالها اضافه کنید. ژل باعث میشود شعله به آرامی و کنترل شده ایجاد شود و ذغالها سریعتر گرم شوند.
مرحله سوم: آتش را روشن کنید
حالا نوبت روشن کردن ژل است. با کبریت یا فندک ژل را روشن کنید و چند دقیقه صبر کنید تا ذغالها کاملاً شعلهور و گرم شوند. این مرحله نیازمند دقت و ایمنی است.
مرحله چهارم: پایه آجری آماده کنید
در این مرحله باید یک پایه مطمئن برای قرار دادن قوطی بسازید. چند آجر نسوز یا معمولی را به شکل مربع روی هم بچینید تا یک سطح پایدار ایجاد شود.
فاصله بین آجرها اهمیت دارد؛ این فاصله جریان هوا را فراهم میکند و باعث میشود ذغالها به خوبی بسوزند و حرارت کافی تولید کنند. پایه آجری باید کاملاً ثابت باشد و توان تحمل وزن قوطی و قابلمه را داشته باشد.
مرحله پنجم: قوطی را روی پایه قرار دهید
قوطی حاوی ذغال و ژل را با دقت روی پایه آجری قرار دهید. مطمئن شوید که قوطی ثابت و ایمن روی آجرها قرار دارد و احتمال واژگون شدن آن وجود ندارد. ثبات قوطی اهمیت زیادی دارد، زیرا هر حرکتی میتواند باعث ریختن ذغالها شود.
مرحله ششم: قابله را روی آجرها قرار دهید
اکنون میتوانید قابلمه یا تابه کوچک را روی قوطی یا سطح آجری که قوطی روی آن قرار دارد، بگذارید. حرارت تولید شده توسط ذغالها کافی است تا غذا گرم شود یا حتی برخی مواد به آرامی بپزند.
در حین استفاده، همیشه مراقب باشید و قوطی را بدون نظارت رها نکنید. این اجاق اضطراری برای مواقع قطع برق یا نبود گاز بسیار مفید است و با وسایل ساده قابل ساخت است.
ساخت اجاق اضطراری با قوطی تن ماهی، ذغال ژلدار و چند آجر نشان میدهد که خلاقیت و ابتکار میتواند زندگی روزمره را در شرایط بحرانی آسانتر کند. این روش کم هزینه، سریع و کاربردی است و با رعایت نکات ایمنی، میتواند نیازهای فوری شما برای پخت و گرم کردن غذا را برطرف کند.