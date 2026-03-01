بهترین پناهگاه ها در زمان بمباران معرفی شدند
خطرناکترین حرکت در ساختمانها هنگام حملات هوایی، اقدام برای «مشاهده جنگنده» از پنجره یا پشتبام است. شهروندان باید در دوره جنگ، «امنترین» فضای داخل آپارتمان و همچنین درون ساختمان محل سکونتشان را شناسایی کنند و در لحظات حمله، آنجا پناه بگیرند.
تهران بار دیگر، آماج حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرارگرفت که جان شهروندان را در معرض خطر قرارداده است، بنابراین در شرایط جنگی، حفظ جان شهروندان در اولویت قرار دارد. در زمان بروز بحران جنگی، مراقبت از خود در محل مسکونی، ضروری است. از اینرو راه و رسم پناهگاه خانگی در زمان حملات موشکی را براساس توصیههای سازمان بهداشت جهانی معرفی میکند.
بهطور کلی، در زمان حملات هوایی در ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کنید، پس از آن با خیال راحت محل را ترک کرده و در جای امن پناه بگیرید. در زمان حملات جنگی، نباید در مسیرهای شلوغ قرار بگیرید، بنابراین گاهی ماندن در آپارتمان و پناهبردن به نقاط امن خانه، بهترین اقدام ممکن است.
اگر در زمان حملات در آپارتمان خود هستید، باید اقدامات اضطراری را انجام داده و به نقاط امن آپارتمان خود پناه ببرید. دانستن اینکه اگر جنگ شد در کجای آپارتمان قرار بگیریم یا کجا نرویم میتواند جان ما و عزیزانمان را نجات دهد. بسیاری از افراد نمیدانند دقیقا باید چه واکنشی نشان دهند؛ این در حالی است که محل پناهگیری به مکان قرارگیری افراد هنگام آغاز حمله بستگی دارد. برای حفظ جان خود، در شرایط حملات هوایی، همیشه نیازی به خروج از آپارتمان جهت استقرار در پناهگاه نیست، پس بهترین تصمیم پناه بردن به «فضاهای امن» آپارتمان است.
بهترین پناهگاه ها در منازل
در شرایط اضطراری مانند جنگ، حمله هوایی یا وقوع انفجار، خانه (بهشرط رعایت اصول ایمنی) میتواند به یکی از امنترین پناهگاههای شما تبدیل شود؛ اما اینکه کدام بخش خانه امنتر است، به ساختار خانه و محل سکونت شما نیز بستگی دارد. اگر خانه یا آپارتمان شما دارای زیرزمین یا طبقه منفی است، در بسیاری از موارد، این بخشها امنترین مکانها محسوب میشوند؛ زیرا فشار و موج انفجار در طبقات پایینتر کمتر است.
اگر زیرزمین ندارید، بهدنبال راهروها یا اتاقهایی باشید که پنجره ندارند یا در مرکز ساختمان قرار دارند. این فضاها کمتر در معرض شکستن شیشه، ریزش آوار یا نفوذ ترکش قرار میگیرند. سعی کنید در اتاقهایی پناه بگیرید که در مرکز ساختمان و دارای دیوارهای داخلی هستند. آشپزخانه یا پذیرایی معمولا گزینههای مناسبی نیستند، مگر اینکه پنجره و شیشه نداشته باشند. اگر نمیتوانید به اتاقی امن بروید، کنج دیوارهای ضخیم یا باربر را انتخاب کنید؛ به حالت طاقباز یا جنینی، دستها را روی سر و گردن قرار دهید تا دربرابر آوار از شما محافظت کند.
نکته مهم اینکه در حملات موشکی، پنجره را باز بگذارید تا فشار باعث شکستن آن به داخل نشود، پشت به پنجره بنشینید و گوشها را با کفدست بپوشانید، اگر در طبقه بالا هستید و وقت دارید، به طبقات پایین یا وسطی بروید (طبقات وسط در اکثر انفجارها امنترند).
نکات مهم در هنگام حملات
اگر در زیر زمین هستید، در زیر زمین مستحکم و تهویهدار بمانید مثل پارکینگها یا زیرزمینهای مسکونی، اما اگر زیرزمین ناایمن یا ریزشی است (مثلا خاکی یا نمدار بدون سازه بتنی)، در زمان زلزله یا انفجار نزدیک، ریزش ممکن است کشنده باشد. اگر در محل کار یا اداره هستید، در راهروهای داخلی، پشت ستونهای بتنی یا زیر میزها پناه بگیرید، همچنین در ورودی را نبندید، زیرا خروج اضطراری باید ممکن باشد، در صورت وجود پله اضطراری بتنی، آنجا امنتر از آسانسور یا راهروی شیشهای است.
اما اینکه در کجای خانه نرویم به اندازه اینکه کجا برویم مهم است. موج انفجار حتی در فاصله زیاد میتواند باعث شکستن شیشهها و پرتاب آنها به داخل شود، از اینرو تحت هیچ شرایطی نزدیک به پنجره و شیشه نمانید، زیرا این موضوع یکی از اصلیترین دلایل آسیبدیدگی در مناطق مسکونی است، همچنین از قرارگرفتن در بالکن یا تراس، در ورودی اصلی و آسانسور پرهیر کنید. پشتبام در زمان حمله هوایی و پرتاب موشکها، یکی از خطرناکترین نقاط ممکن است؛ بهتر است فقط در صورت اجبار از خانه خارج شوید. پشت یا زیر اجسام سنگین قرار نگیرید، وسایلی مانند کتابخانههای سنگین، لوسترها، آبگرمکن دیواری یا کمدهای بلند ممکن است هنگام لرزش یا انفجار سقوط کنند؛ بنابراین دور از این اشیا بنشینید یا دراز بکشید. در کنار کپسول گاز یا مواد قابلاشتعال قرار نگیرید؛ این مواد در صورت اصابت موج انفجار یا جرقه، میتوانند خطر ثانویه مانند آتشسوزی ایجاد کنند.
البته، اگر در خیابان یا فضای باز هستید، در کمترین زمان ممکن، از فضاهای پرخطر دور شوید، دکل برق، شیشهها، دیوارهای بلند، ماشینهای سنگین، به سمت دیوار کوتاه بتنی یا زمین پست حرکت کنید، اگر حمله هوایی است، صاف روی زمین دراز بکشید، سر را با دستها یا کیف بپوشانید.
اگر انفجار در نزدیکی شما رخ داد، سریعا روی زمین(ترجیحا به شکم) بخوابید و از صورت و گردن خود محافظت کنید؛ این حالت به پناهگیری استاندارد در شرایط بمباران نزدیک معروف است. روی زمین دراز کشیده و پاهای خود را به داخل شکم جمع کنید. دستها را پشتسر یا روی آن قرار دهید. صورت خود را به سمت زمین نگه دارید؛ زیرا انفجارهای نزدیک ممکن است با موج و ترکش همراه باشند. از پنجرهها و درهای شیشهای فاصله بگیرید؛ در این شرایط، احتمال پرتاب شیشه و اجسام وجود دارد، پس از انفجار، میزان خطر را ارزیابی کنید؛ اگر محیط ناامن است، محل را ترک کرده و به مکان امن بروید.