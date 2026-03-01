قیمت دلار، یورو، سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ +جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ بروزرسانی: ۰۸:۰۰ عنوان نرخ قیمت (تومان) گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰٬۱۲۴٬۴۰۰ مثقال طلا ۱۸ عیار ۸۷٬۱۶۸٬۰۰۰ اونس طلای جهانی ۵۲۷۹.۲۲ سکه امامی ۲۰۹٬۰۱۰٬۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰ نیم سکه ۱۰۸٬۱۹۰٬۰۰۰ ربع سکه ۵۹٬۵۲۰٬۰۰۰ سکه گرمی ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.