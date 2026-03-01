خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار، یورو، سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ +جدول

قیمت دلار، یورو، سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
کد خبر : 1757232
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین دلار، یورو، سکه و طلا در بازار آزاد برای امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴

بروزرسانی: ۰۸:۰۰

عنوان نرخ

قیمت (تومان)

گرم طلای ۱۸ عیار

۲۰٬۱۲۴٬۴۰۰

مثقال طلا ۱۸ عیار

۸۷٬۱۶۸٬۰۰۰

اونس طلای جهانی

۵۲۷۹.۲۲

سکه امامی

۲۰۹٬۰۱۰٬۰۰۰

سکه بهار آزادی

۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰

نیم سکه

۱۰۸٬۱۹۰٬۰۰۰

ربع سکه

۵۹٬۵۲۰٬۰۰۰

سکه گرمی

۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۰ اسفند - ۰۸:۰۰

ارز

قیمت (تومان)

دلار آمریکا

۱۶۶٬۳۷۰

یورو

۱۹۶٬۶۹۰

درهم امارات

۴۵٬۳۰۹

پوند انگلستان

۲۲۴٬۵۶۰

لیر ترکیه

۳٬۷۸۰

دینار عراق

۱۲۷٫۲

یوان چین

۲۴٬۲۷۰

ین ژاپن

۱۰۶٬۶۳۹

دلار کانادا

۱۲۲٬۰۰۰

درام ارمنستان

۴۴۱

افغان افغانستان

۲٬۶۸۶

ریال عربستان

۴۴٬۴۱۸
 
 

 

منبع تازه نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل