راهنمای کامل آماده سازی کوله نجات برای شرایط بحرانی
در این گزارش، فهرستی از مهمترین ابزارهای ضروری را که باید در کیف اضطراری خود بگذارید مرور میکنیم. در این مطلب تمرکز ویژهای هم بر گجتها و تجهیزات قابلحملی داشتهایم که برای حفظ ارتباط، روشنایی، سلامت و اطلاعات حیاتی مفید و کاربردی هستند.
چه وسایلی را باید در کیف نجات بگذاریم؟ در این مطلب برای شما توضیح میدهیم که در مواقع بحران چه وسایلی را باید همراه خود داشته باشید.
بحرانهای مختلفی، از بلایای طبیعی گرفته تا تنشهای سیاسی و نظامی میتوانند زندگی روزمره ما را مختل کنند، به همین دلیل آمادگی برای شرایط بحران میتواند ما را یک قدم از بحران جلوتر ببرد. یکی از راهکارها برای حفظ آمادگی در مواقع اضطراری همراه داشتن یک کیف یا کوله اضطراری است که امکانات اولیه و مهمی در آن جای میگیرد تا بتوانیم به ضروریترین نیازهایمان در مواقع بحران پاسخ بدهیم.
با توجه به این که داشتن یک «کوله آمادهباش» میتواند تا حدی خیالمان را از حفظ ایمنی و آمادگی در شرایط بحرانی راحت کند، به شما توصیه میکنیم که این کوله را همیشه، و بهویژه این روزها که در شرایط بحران جنگ هستیم، آماده کنار خود داشته باشید.
۱. آب، غذا و خوراکی
آب معدنی یا کیسه آب تاشو را حتما در کوله اضطراری خود قرار دهید. همراه داشتن غذاهای آماده، کمحجم و با ارزش غذایی بالا یکی از مهمترین اقلامی است که باید در کوله اضطراری قرار بدهیم. خوراکیهایی که در موارد اضطراری باید همراهتان باشد باید ماندگاری بالا و تاریخ انقصای طولانی داشته باشد. پس بهتر است غذاهایی را در کوله بگذارید که حداقل ۶ ماه انقضا دارند. سراغ غذاهای آماده بروید که نیاز به پخت نداشته و قابلیت مصرف فوری داشته باشند.
با توجه به این که کوله اضطراری باید کوچک و سبک باشد بهتر است غذاهایی را انتخاب کنید که سبک، کمحجم و فشرده باشند تا جای کمتری را اشغال کنند اما دقت کنید که کالری بالایی داشته باشند. به جز کالری بالا، مهم است که مواد غذایی انتخابی شما با داشتن ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات و چربی سالم ارزش غذایی بالایی داشته باشد.
همچنین بهتر است غذاهایی را انتخاب کنید که هم بستهبندی سالم و مقاوم (ضد ضربه و ضد رطوبت) دارند و هم نیازی به نگهداری در شرایط خاص نداشته باشند. به سراغ انتخاب غذاهایی بروید که نیازی به نگهداری در یخچال ندارند و در دمای معمولی و حتی تا حدودی گرم هم سالم بمانند.
توصیه ما این است که کنسروها، مثل کنسرو ماهی، حبوبات، خورشتهای آماده را در کوله اضطراری قرار دهید. آجیل و خشکبار، بیسکوییت انرژیزا، میوه خشک، شکلات و… هم گزینههای خوبی برای استفاده در کوله اضطراری هستند.
۲. جعبه کمکهای اولیه
در یک کوله اضطراری باید وسایل لازم برای درمان و رسیدگی به آسیبهای جسمانی سطحی فراهم باشد. پس لازم است یک کیت کمکهای اولیه برای قرار دادن در کولهتان آماده کنید. بانداژ، گاز استریل، چسب زخم، پماد ضدعفونی، قرص مسکن، داروهای خاص (در صورت مصرف منظم)، و حتی دفترچه راهنمای اولیه کمکهای پزشکی را در این جعبه کمکهای اولیه قرار دهید. پد بهداشتی مخصوص بانوان هم یکی از اقلام بسیار مهمی است که باید در این کیت همراهتان باشد. جعبه کمکهای اولیه را هم میتوانید بهصورت آماده تهیه کنید و هم میتوانید با توجه به نیاز شخصیتان آن را تهیه کنید.
۳. پاوربانک و منبع تغذیه قابل شارژ
با توجه به این که در شرایط بحرانی احتمال قطعی برق زیاد است و دسترسی به شارژر نخواهیم داشت یکی از مهمترین اقلامی که باید در کیف اضطراری همراه داشته باشیم پاوربانک با ظرفیت بالا (مثلاً ۲۰ هزار میلیآمپرساعت) است که میتواند گوشی موبایل یا رادیوی شارژی شما را برای چند روز روشن نگاه دارد.
۴. چراغ قوه و باتری اضافی
قطعی برق باعث میشود نیاز به تامین روشنایی یک نیاز اساسی در مواقع اضطراری و برای پرهیز از خطرات مختلف باشد. در خاموشی شبانه هم نیاز به روشنایی داریم و به همین دلیل، چراغ قوه میتواند نقش یک وسیله حیاتی را در کوله آمادهباش بازی کند. همراه داشتن یک چراغ قوه LED کممصرف، همراه با چند باتری اضافه را فراموش نکنید. هدلامپها هم وسایل کاربردی مناسبی برای مواقع اضطراری هستند، چون هم روشنایی را فراهم میکنند و هم دستان شما را آزاد نگه میدارند.
۵. فلش USB رمزنگاریشده با مدارک مهم
مدارک هویتی یکی از مهمترین داراییهای ما، بهویژه در مواقع بحرانی است. دنیای دیجیتال، این امکان را به ما میدهد که از مدارک هویتی، سوابق پزشکی، اطلاعات مالی و تماسهای اضطراری خود بهصورت فایلهای رمزنگاریشده روی یک فلش USB نگهداری کنیم. این روش در زمان فرار یا تخلیه اضطراری منزل و محل کار کمک میکند که مدارک مورد نیازمان را به احتمال آسیب کمتر نجات بدهیم و همراه داشته باشیم. در صورتی که فلش USB ندارید، مدارک را بهصورت کاغذی همراهتان داشته باشید.
۶. رادیو
رادیو هنوز هم در شرایط بحرانی یک رسانه کارآمد و نجاتبخش است. رادیوهای قابلحملی که با باتری کار میکنند یا قابلیت شارژ شدن دارند. استفاده از رادیو میتواند در صورت قطع اینترنت یا شبکه موبایل، شما را به اطلاعات رسمی و حیاتی متصل نگاه دارد. در میان انواع مدلهای رادیو، برخی مدلها چراغ قوه و حتی خروجی USB برای شارژ گوشی دارند و بهصورت چندمنظوره میتوانند نیازهای مختلف شما را برطرف کنند. توصیه این است که این مدل رادیوها یا مدلهای سبک را حتما در کیف اضطراری خود قرار دهید.
۸. سوت و آینه کوچک
یکی از بهترین راهها در مواقع گم شدن و گرفتار شدن در زیر آوار استفاده از سوت است که میتواند با ایجاد یک صدای بلند توجه نیروهای امدادی و دیگران را به ما جلب کند. آنها با شنیدن صدای سوت موقعیت ما را پیدا کرده و میتوانند برای نجات به سمت ما بیایند.
همراه داشتن یک آینه کوچک هم در روزهای آفتابی کمکمان میکند که علامت نوری ارسال کنیم تا نیروهای امدادی و افراد نزدیک به ما بتوانند برای امداد و نجات سراغمان بیایند.
۹. یک گوشی ساده یا قدیمی
گوشی هوشمندتان را حتما همراه داشته باشید اما در کوله اضطراری یک گوشی ساده و غیر هوشمند با شارژ کامل هم بگذارید تا اگر گوشی هوشمندتان از کار افتاد، بتوانید از آن بهعنوان آخرین راه تماس استفاده کنید. با توجه به این که گوشیهای غیر هوشمند قابلیت چند روز نگهداری شارژ و آنتندهی بهتری دارند نسبت به گوشیهای هوشمند ابزار کاربردیتری هستند.
۱۰. پول نقد
در شرایط بحران و آسیب که کارتهای بانکی کار نمیکنند، داشتن مقداری پول نقد و اسکناس جزو ضروریترین أقلام است. پس فراموش نکنید که در کوله اضطراریتان مقداری پول نقد هم قرار بدهید.
یک پتوی سبک و تعدادی لباس کمحجم هم أقلام دیگری است که بهتر است در کوله آمادهباش همراه خود داشته باشید.
تهیه یک کیف اضطراری برای مواقع بحرانی را پشت گوش نیاندازید. همراه داشتن این تجهیزات اولیه بسیار موثر و حیاتی است سطح اضطراب و استرس شما را کاهش و شانس بقا را افزایش میدهد. بعد از این که کوله اضطراری را آماده کردید، آن را در یک محل قابل دسترس مثل صندوق عقب ماشین یا کنار در خروجی خانه بگذارید تا هنگام فرار یا خروج از منزل در دسترستان باشد.