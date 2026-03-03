رمضان و کنکور و جنگ؛ چطور در این شرایط درس بخوانیم؟

در شرایطی که تنها چند ماه تا کنکور سراسری ۱۴۰۵ باقی مانده، هم‌زمانی با ماه مبارک رمضان باعث شده بسیاری از داوطلبان دغدغه حفظ روند مطالعه در طول روز را داشته باشند. کارشناسان معتقدند روزه‌دار بودن نه‌تنها مانع پیشرفت مطالعات نیست، بلکه اگر زمان و تغذیه درست مدیریت شود، می‌تواند تمرکز ذهن را افزایش دهد.

نکته اول: تنظیم زمان مطالعه بر مبنای انرژی بدن

در دوران روزه‌داری، ساعات اولیه روز و حوالی افطار بهترین زمان برای درس خواندن است. ساعت‌های بین ۹ تا ۱۲ صبح معمولاً زمان پایداری ذهنی است و ساعات پس از افطار تا نیمه‌شب فرصت طلایی برای مرور و تست‌زنی محسوب می‌شود.

مشاوران توصیه می‌کنند زمان‌های نزدیک به عصر برای مطالعه دروس سنگین مانند ریاضی و فیزیک در نظر گرفته نشود، چون بدن در حالت افت انرژی قرار دارد.

نکته دوم: تغذیه هوشمندانه برای حفظ تمرکزتغذیه صحیح سحر و افطار نقش مهمی در توان ذهنی داوطلب دارد. مصرف پروتئین‌ها، غلات کامل، خرما، لبنیات و مایعات کافی در سحر باعث حفظ انرژی طولانی‌مدت می‌شود.

در افطار، پرهیز از غذاهای چرب و سنگین توصیه می‌شود تا پس از افطار احساس خواب‌آلودگی کاهش یابد و کیفیت مطالعه حفظ شود. متخصصان می‌گویند نوشیدن آب و مایعات بین افطار تا سحر باید جدی گرفته شود تا کم‌آبی مانع تمرکز نشود.

نکته سوم: تمرکز بر مرور و تست‌زنی شبانهساعات پس از افطار بهترین زمان برای فعالیت‌های فکری جدی و تمرین تست است. داوطلبان می‌توانند بازه ۲۰ تا ۲۳ شب را به مرور و حل تست‌های جمع‌بندی اختصاص دهند.

مشاوران تأکید دارند آزمون‌های آزمایشی اصلی نباید در روزهای روزه‌داری سخت برگزار شود، بلکه باید در شب یا روزهای تعطیل تنظیم شود.

نکته چهارم: حفظ آرامش ذهنی و بهره‌برداری از معنویت ماه رمضانروزه‌داری سبب کاهش هیجان‌های غیرضروری و افزایش تمرکز درونی می‌شود.

کارشناسان آموزشی معتقدند که استفاده از لحظات معنوی، نیت درونی مثبت و استراحت کوتاه بین مطالعه می‌تواند استقامت ذهنی داوطلب را افزایش دهد.

تمرین ذکر و تنفس آرام میان جلسات مطالعه، تأثیر چشمگیری در کاهش خستگی دارد.

ماه رمضان می‌تواند فرصتی برای تقویت نظم، تمرکز و اراده داوطلبان کنکور باشد؛ به شرط آن‌که زمان مطالعه، وعده‌های غذایی و خواب شبانه به‌صورت علمی تنظیم شود.

به گفته مشاوران، داوطلبانی که در این ماه بر پایداری ذهنی، تغذیه مناسب و آرامش روحی تمرکز می‌کنند، نه‌تنها از رقبا عقب نمی‌مانند، بلکه با توان بیشتر وارد آخرین مرحله آمادگی خواهند شد.

منبع فارس

انتهای پیام/