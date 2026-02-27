به این دلیل مهم صبحها از دنده چپ بلند شوید!
پژوهشهای خواب نشان میدهد کیفیت خواب فقط به مدت زمان آن وابسته نیست، بلکه وضعیت بدن هنگام خواب نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
خواب کافی همانقدر برای زندگی ضروری است که غذا و آب. با این حال، برنامههای کاری فشرده، سروصدای شهری و استفاده مداوم از صفحهنمایشها باعث شده دستیابی به خواب باکیفیت دشوارتر از همیشه شود. اما حتی اگر ساعات خواب شما کافی باشد، باز هم ممکن است به دلیل وضعیت نامناسب بدن هنگام خواب، احساس خستگی کنید.
به نقل از ساینس اینگ، مطالعات خواب نشان میدهد میان افرادی که به شکم، پشت یا پهلو میخوابند تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد. خوابیدن به پشت برای ستون فقرات مفید است اما میتواند تنفس را مختل کند. خوابیدن روی شکم به باز ماندن راههای هوایی کمک میکند اما به ستون فقرات و دستگاه گوارش فشار میآورد. در مقابل، خوابیدن به پهلو تعادل بهتری ایجاد میکند و پهلوی چپ بیشترین مزایا را دارد.
اگر صبحها با کمردرد، سوزش معده یا تنگی نفس بیدار میشوید، تغییر وضعیت خواب به پهلوی چپ ممکن است راهحل سادهای برای بهبود وضعیت شما باشد.
۱. کمک به هضم بهتر و کاهش رفلاکس معده
یکی از مهمترین مزایای خوابیدن به پهلوی چپ، بهبود عملکرد دستگاه گوارش است. بسیاری از افرادی که صبحها با سوزش سر دل یا درد معده بیدار میشوند، در طول شب دچار رفلاکس اسید معده شدهاند.
رفلاکس زمانی رخ میدهد که اسید معده به سمت مری بازمیگردد. این حالت میتواند گهگاه اتفاق بیفتد یا به صورت مزمن در قالب بیماری GERD (بیماری رفلاکس معده به مری) بروز کند.
وقتی به پهلوی چپ میخوابید، اسفنکتر مری (دریچه میان معده و مری) بالاتر از سطح معده قرار میگیرد. اما هنگام خوابیدن به پهلوی راست، این دریچه پایینتر از معده قرار میگیرد و جاذبه زمین میتواند اسید را به سمت مری بکشاند. در نتیجه احتمال رفلاکس افزایش مییابد.
خوابیدن به پهلوی چپ باعث میشود اسید معده کمتر به مری بازگردد و حرکت غذا در دستگاه گوارش روانتر انجام شود. این موضوع میتواند صبحها را برای معده شما آرامتر و بدون سوزش آغاز کند.
۲. اهمیت حیاتی در دوران بارداری
خوابیدن به پهلوی چپ برای همه مفید است، اما در دوران بارداری اهمیت ویژهای دارد. با رشد جنین، فشار وارد بر ستون فقرات و دستگاه گوارش افزایش مییابد. خوابیدن به پشت در این شرایط میتواند مشکلاتی مانند کمردرد شدیدتر، تشدید رفلاکس و حتی آپنه خواب ایجاد کند.
در ماههای پایانی بارداری، خوابیدن به پشت ممکن است خطرناک باشد. وزن رحم میتواند بر ورید اجوف تحتانی (بزرگترین سیاهرگ بدن) فشار وارد کند و جریان خون به مادر و جنین را کاهش دهد. به همین دلیل پزشکان توصیه میکنند زنان باردار، به ویژه در سهماهه پایانی، به پهلو بخوابند.
خوابیدن به پهلوی چپ جریان خون به رحم را به حداکثر میرساند و اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به جنین میرسد. همچنین این وضعیت میتواند تورم پاها و مچها را که از عوارض شایع بارداری است کاهش دهد.
برای خواب بهتر در ماههای پایانی بارداری توصیه میشود زانوها کمی جمع شوند و بالشی بین آنها قرار گیرد.