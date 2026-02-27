رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: امسال تنها سالی است که در تأمین تمامی کالا‌های اساسی نه تنها کمبودی نداریم، بلکه این کالا‌ها به وفور در سطح بنکداری عرضه می‌شود.

وی افزود: با توجه به اصلاح نرخ ارز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برداشته شد و فعالان اقتصادی در حوزه واردات، تولید و توزیع به صورت رقابتی فعالیت می‌کنند که این موضوع به ثبات بازار کمک کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در حال حاضر روند کاهشی قیمت در برخی کالا‌ها از جمله حبوبات، تخم مرغ و شکر مشاهده می‌شود، زیرا عرضه بالاتر از تقاضاست و عامل اصلی ثبات بازار نیز همین توازن عرضه و تقاضا است.

وی تصریح کرد: پس از یک سال چالش، به این نتیجه رسیدیم که سیاست اصلاح نرخ ارز سیاستی مؤثر بود و باعث شد فعالیت‌ها همانند گذشته به شکل رقابتی انجام شود.

کاهش قیمت برنج بعد از آزاد سازی ارز

وی ادامه داد: از زمان اصلاح نرخ ارز، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت در بازار برنج داشته‌ایم. پیش از این، به دلیل تفاوت نرخ‌ها و برخی رویه‌ها، کالا با فاکتور‌های متفاوت عرضه می‌شد، اما اصلاح سیاست ارزی به شفافیت و کاهش قیمت کمک کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنج پاکستانی در سطح بنکداری حدود ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود و با احتساب هزینه‌ها به دست مصرف کننده می‌رسد. ایجاد فضای رقابتی میان واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده موجب ثبات بازار شده است، در حالی که پیش از این به دلیل برخی انحصارها، امکان عرضه با قیمت‌های بالاتر وجود داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام مناسبی بود و در صورت رفع برخی ابهامات درباره نرخ‌های توافقی، شرایط رقابتی بهتر نیز خواهد شد. اگر بازار ارز به صورت کامل تک نرخی شود، مشکلات موجود کمتر خواهد شد.

کاهش ۷ درصدی قیمت حبوبات

وی درباره وضعیت حبوبات اظهار کرد: قیمت‌ها به ثبات رسیده و اخیراً حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش نیز داشته است. در بازار شکر، قیمت در کف بنکداری حدود ۷۱ تا ۷۳ هزار تومان است که پایین‌تر از نرخ مصوب ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و با احتساب افزایش معمول تا سطح مصرف کننده همچنان زیر قیمت مصوب قرار دارد.

محدودیت عرضه روغن برداشته شد

کنگری درباره بازار روغن بیان کرد: پس از حدود یک سال چالش، عرضه بهبود یافته و مشکل توزیع قطره چکانی و عرضه اجباری کالا‌های جانبی برطرف شده و دسترسی به روغن مناسب است.

وی در خصوص تخم مرغ نیز گفت: به دلیل کاهش صادرات، قیمت‌ها کاهش یافته و حتی تولیدکنندگان با زیان مواجه شده‌اند. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بنکداری حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است.

کنگری با اشاره به تفاوت نرخ کالا‌های اساسی در سطح عمده فروشی با خرده فروشی گفت: به طور معمول حدود ۱۵ درصد به قیمت‌های بنکداری افزوده می‌شود تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

منبع تسنیم

