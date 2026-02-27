قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۸ اسفند را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۸ اسفند
ارز
قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی)
1,322,602
دلار (بازار آزاد)
1,657,200
یورو (صرافی بانک ملی)
1,549,431
یورو (بازار آزاد)
1,954,100
درهم امارات
450,470
پوند انگلیس
2,243,000
لیر ترکیه
37,700
فرانک سوئیس
2,138,200
یوان چین
241,800
ین ژاپن
|1,060,480
وون کره جنوبی
1,159
دلار کانادا
1,209,300
دلار استرالیا
1,177,900
دلار نیوزیلند
991,000
دلار سنگاپور
1,307,400
روپیه هند
18,200
روپیه پاکستان
5,948
دینار عراق
1,287
پوند سوریه
14,340
افغانی
26,250
کرون دانمارک
261,500
کرون سوئد
183,400
کرون نروژ
173,200
ریال عربستان
441,490
ریال قطر
470,300
ریال عمان
4,294,800
دینار کویت
5,415,355
دینار بحرین
4,385,500
رینگیت مالزی
425,900
بات تایلند
53,260
دلار هنگ کنگ
211,400
روبل روسیه
21,490
منات آذربایجان
973,470
درام ارمنستان
4,710
لاری گرجستان
618,600
سوم قرقیزستان
18,910
سامانی تاجیکستان
175,600
منات ترکمنستان
472,700