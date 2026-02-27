خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1756643
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۸ اسفند را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۸ اسفند

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,322,602

دلار (بازار آزاد)

1,657,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,549,431

یورو (بازار آزاد)

1,954,100

درهم امارات

450,470

پوند انگلیس

2,243,000

لیر ترکیه

37,700

فرانک سوئیس

2,138,200

یوان چین

241,800

ین ژاپن

 1,060,480

وون کره جنوبی

1,159

دلار کانادا

1,209,300

دلار استرالیا

1,177,900

دلار نیوزیلند

991,000

دلار سنگاپور

1,307,400

روپیه هند

18,200

روپیه پاکستان

5,948

دینار عراق

1,287

پوند سوریه

14,340

افغانی

26,250

کرون دانمارک

261,500

کرون سوئد

183,400

کرون نروژ

173,200

ریال عربستان

441,490

ریال قطر

470,300

ریال عمان

4,294,800

دینار کویت

5,415,355

دینار بحرین

4,385,500

رینگیت مالزی

425,900

بات تایلند

53,260

دلار هنگ کنگ

211,400

روبل روسیه

21,490

منات آذربایجان

973,470

درام ارمنستان

4,710

لاری گرجستان

618,600

سوم قرقیزستان

18,910

سامانی تاجیکستان

175,600

منات ترکمنستان

472,700
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل