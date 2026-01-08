خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استفاده از ماکروویو برای مقابله با پهبادها

استفاده از ماکروویو برای مقابله با پهبادها
کد خبر : 1739164
لینک کوتاه کپی شد.

چین برای مقابله با تهدیدهای پهپادی، از یک سیستم مایکروویو پرقدرت با نام Hurricane 3000 رونمایی کرده که برد مؤثر آن بیش از ۳ کیلومتر اعلام شده و می‌تواند پهپادهای کوچک و حتی گروه‌های پهپادی را از کار بیندازد.

برخلاف موشک‌ها یا توپ‌ها، این سلاح با انتشار امواج مایکروویو قدرتمند، مدارهای الکترونیکی هدف را مختل می‌کند و آن‌ها را از کار می‌اندازد روشی که هزینه عملکردی نسبتاً پایین دارد و می‌تواند بیش از یک هدف را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.

چین برای مقابله با تهدیدهای پهپادی، از یک سیستم مایکروویو پرقدرت با نام Hurricane 3000 رونمایی کرده که برد مؤثر آن بیش از ۳ کیلومتر اعلام شده و می‌تواند پهپادهای کوچک و حتی گروه‌های پهپادی را از کار بیندازد.

این سامانه روی یک کامیون نصب می‌شود و می‌تواند به‌تنهایی یا در کنار سامانه‌های دیگر، مثل سامانه‌های لیزری و توپخانه‌ای، بخشی از یک شبکه یکپارچه دفاع هوایی باشد. 

برخلاف موشک‌ها یا توپ‌ها، این سلاح با انتشار امواج مایکروویو قدرتمند، مدارهای الکترونیکی هدف را مختل می‌کند و آن‌ها را از کار می‌اندازد روشی که هزینه عملکردی نسبتاً پایین دارد و می‌تواند بیش از یک هدف را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.

استفاده از ماکروویو برای مقابله با پهبادها

کاربرد این فناوری می‌تواند در دفاع گستره‌ای علیه پهپادها، حفاظت شهری، فعالیت‌های ساحلی، و حتی مقابله با ارتباطات الکترونیکی دشمن باشد. سیستم‌های مشابه در آمریکا نیز در حال توسعه‌اند، اما برد و اندازه‌های متفاوتی دارند.

 

سیستم‌های سلاح مایکروویو با قدرت بالا نوعی سلاح انرژی هدایت‌شده هستند که به‌جای گلوله یا راکت، امواج الکترومغناطیسی را برای از کار انداختن الکترونیک به‌کار می‌گیرند.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی