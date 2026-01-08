استفاده از ماکروویو برای مقابله با پهبادها
چین برای مقابله با تهدیدهای پهپادی، از یک سیستم مایکروویو پرقدرت با نام Hurricane 3000 رونمایی کرده که برد مؤثر آن بیش از ۳ کیلومتر اعلام شده و میتواند پهپادهای کوچک و حتی گروههای پهپادی را از کار بیندازد.
این سامانه روی یک کامیون نصب میشود و میتواند بهتنهایی یا در کنار سامانههای دیگر، مثل سامانههای لیزری و توپخانهای، بخشی از یک شبکه یکپارچه دفاع هوایی باشد.
برخلاف موشکها یا توپها، این سلاح با انتشار امواج مایکروویو قدرتمند، مدارهای الکترونیکی هدف را مختل میکند و آنها را از کار میاندازد روشی که هزینه عملکردی نسبتاً پایین دارد و میتواند بیش از یک هدف را همزمان تحت تأثیر قرار دهد.
کاربرد این فناوری میتواند در دفاع گسترهای علیه پهپادها، حفاظت شهری، فعالیتهای ساحلی، و حتی مقابله با ارتباطات الکترونیکی دشمن باشد. سیستمهای مشابه در آمریکا نیز در حال توسعهاند، اما برد و اندازههای متفاوتی دارند.
سیستمهای سلاح مایکروویو با قدرت بالا نوعی سلاح انرژی هدایتشده هستند که بهجای گلوله یا راکت، امواج الکترومغناطیسی را برای از کار انداختن الکترونیک بهکار میگیرند.