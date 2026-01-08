استفاده از ماکروویو برای مقابله با پهبادها

برخلاف موشک‌ها یا توپ‌ها، این سلاح با انتشار امواج مایکروویو قدرتمند، مدارهای الکترونیکی هدف را مختل می‌کند و آن‌ها را از کار می‌اندازد روشی که هزینه عملکردی نسبتاً پایین دارد و می‌تواند بیش از یک هدف را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.

چین برای مقابله با تهدیدهای پهپادی، از یک سیستم مایکروویو پرقدرت با نام Hurricane 3000 رونمایی کرده که برد مؤثر آن بیش از ۳ کیلومتر اعلام شده و می‌تواند پهپادهای کوچک و حتی گروه‌های پهپادی را از کار بیندازد.

این سامانه روی یک کامیون نصب می‌شود و می‌تواند به‌تنهایی یا در کنار سامانه‌های دیگر، مثل سامانه‌های لیزری و توپخانه‌ای، بخشی از یک شبکه یکپارچه دفاع هوایی باشد.

کاربرد این فناوری می‌تواند در دفاع گستره‌ای علیه پهپادها، حفاظت شهری، فعالیت‌های ساحلی، و حتی مقابله با ارتباطات الکترونیکی دشمن باشد. سیستم‌های مشابه در آمریکا نیز در حال توسعه‌اند، اما برد و اندازه‌های متفاوتی دارند.