قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۸ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۸ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,325,072

دلار (بازار آزاد)

1,489,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,553,344

یورو (بازار آزاد)

1,725,100

درهم امارات

402,070

پوند انگلیس

1,988,900

لیر ترکیه

34,200

فرانک سوئیس

1,852,900

یوان چین

211,000

ین ژاپن

941,820

وون کره جنوبی

1,019

دلار کانادا

1,068,000

دلار استرالیا

992,400

دلار نیوزیلند

853,400

دلار سنگاپور

1,150,700

روپیه هند

16,460

روپیه پاکستان

5,245

دینار عراق

1,148

پوند سوریه

13,353

افغانی

22,370

کرون دانمارک

230,900

کرون سوئد

160,800

کرون نروژ

146,600

ریال عربستان

394,110

ریال قطر

405,600

ریال عمان

3,834,300

دینار کویت

4,808,700

دینار بحرین

3,916,200

رینگیت مالزی

364,000

بات تایلند

47,090

دلار هنگ کنگ

189,500

روبل روسیه

18,690

منات آذربایجان

868,900

درام ارمنستان

3,670

لاری گرجستان

548,900

سوم قرقیزستان

16,880

سامانی تاجیکستان

158,800

منات ترکمنستان

424,200
