قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ دی

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

159,880,000

طلای 18 عیار / 740

157,749,000

طلای ۲۴ عیار

213,169,000

طلای دست دوم

157,746,190

آبشده کمتر از کیلو

692,660,000

مثقال طلا

691,860,000

انس طلا

4,429.41

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,661,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,595,800,000

نیم سکه تک فروشی

850,000,000

ربع سکه تک فروشی

520,000,000

سکه گرمی تک فروشی

225,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,593,000,000

نیم سکه (قبل 86)

795,000,000

ربع سکه (قبل 86)

400,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

115,360,000

حباب سکه بهار آزادی

46,510,000

حباب نیم سکه

77,040,000

حباب ربع سکه

131,540,000

حباب سکه گرمی

34,510,000
