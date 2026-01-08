قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
159,880,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
157,749,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
213,169,000
|
طلای دست دوم
|
157,746,190
|
آبشده کمتر از کیلو
|
692,660,000
|
مثقال طلا
|
691,860,000
|
انس طلا
|
4,429.41
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,661,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,595,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
850,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
520,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
225,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,593,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
795,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
400,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
115,360,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
46,510,000
|
حباب نیم سکه
|
77,040,000
|
حباب ربع سکه
|
131,540,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,510,000