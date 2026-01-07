پای یک زن به ماجرای دستگیری مادورو باز شد!

تصاویر یک زن در فضای مجازی وایرال شده و ادعا شده که او یکی از عوامل دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بوده است. در این پست‌ها آمده است که این زن شخصاً مادورو را تحویل دونالد ترامپ داده و ترامپ نیز اخیراً با او دیدار کرده و از او به‌طور ویژه قدردانی کرده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصاویر توسط هوش مصنوعی تولید شده و واقعی نیستند. شخصیت این زن، با نام جسیکا فاستر، هیچ‌گونه وجود واقعی ندارد و صفحه اینستاگرام او نشان می‌دهد که این شخصیت کاملاً ساختگی و غیرواقعی است. هیچ مدرک یا سندی مبنی بر دستگیری مادورو توسط فردی با این مشخصات وجود ندارد و ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی کذب و گمراه‌کننده هستند.