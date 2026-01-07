چگونه با کالابرگ با قیمت قدیم خرید کنیم؟
از امروز مردم میتوانند با یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ خود به دو شیوه متفاوت از فروشگاهها خرید کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: مردم میتوانند از روز چهارشنبه برای خرید به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند. احمد میدری با اشاره به رویکرد جدید دولت در اجرای این طرح توضیح داد: طبق دستور رئیسجمهور و با تأکید رئیس مجلس، هدف اصلی این سیاست حفظ قدرت خرید مردم است و به همین دلیل شیوه تازهای برای استفاده از کالابرگ طراحی شده است که در آن مردم برای خرج کالابرگ دو انتخاب خواهند داشت.
دو انتخاب مردم در طرح جدید کالابرگ
وزیر تعاون با تشریح دو انتخاب پیش روی مردم برای خرید با کالابرگ الکترونیک گفت: در مدل اول، مردم میتوانند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود را با قیمتهای روز بازار صرف کنند و کالای مورد نیازشان را آزادانه انتخاب کنند.
در مدل دوم، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، مرغ و پنیر با سهمیه مشخص و قیمت قدیم حفظ شده است. برای مثال، روغن ۸۱۰ گرمی که قبلاً حدود ۸۰ هزار تومان بود، با سهمیه ثابت همان قیمت قبل را خواهد داشت و مابقی اعتبار (حدود ۵۰۰ هزار تومان) میتواند برای خرید کالاهای دیگر استفاده شود.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی سبد مصرفی خانوار و چاره اندیشی دولت
میدری اظهار داشت در اثر سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده، قیمت کالاهایی مانند روغن، برنج و مرغ افزایش پیدا کرده و بیشترین افزایش هم مربوط به روغن خوراکی است. اما مجموع این افزایش قیمتها بر اساس میانگین مصرف ۵۰۰ هزار تومان است. با خرید سهمیهای از فروشگاههای منتخب، مردم میتوانند کالاها را با قیمتهای سابق تهیه کنند تا قدرت خریدشان همچنان حفظ شود.
وی ادامه داد: قیمت مرغ میتواند همچنان در سطح ۱۳۵ هزار تومان، قیمت برنج حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پنیر حدود ۹۲ هزار تومان باقی بماند. جزئیات این شیوه جدید در برنامهای مفصلتر توسط بنده یا همکارانم به اطلاع مردم خواهد رسید.
آغاز ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی از روز شنبه
ثبتنام جاماندگان یارانه نقدی از روز شنبه آغاز میشود. وزیر تعاون در این مورد گفت: افرادی که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمیکردند، از روز شنبه امکان ثبتنام در سامانه حمایت را خواهند داشت و در همین ماه میتوانند کالابرگ خود را دریافت کنند. وی همچنین از مردم خواست فقط از طریق سامانه رسمی حمایت ثبت نام را انجام دهند و از مراجعه حضوری به وزارت تعاون خودداری کنند.