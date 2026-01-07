قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
160,769,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
158,626,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
214,357,000
|
طلای دست دوم
|
158,625,520
|
آبشده کمتر از کیلو
|
696,460,000
|
مثقال طلا
|
696,390,000
|
انس طلا
|
4,463.95
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,666,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,602,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
870,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
530,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
225,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,600,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
795,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
405,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
107,570,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
55,770,000
|
حباب نیم سکه
|
92,800,000
|
حباب ربع سکه
|
147,270,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,130,000