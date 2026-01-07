خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1738518
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ دی

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

160,769,000

طلای 18 عیار / 740

158,626,000

طلای ۲۴ عیار

214,357,000

طلای دست دوم

158,625,520

آبشده کمتر از کیلو

696,460,000

مثقال طلا

696,390,000

انس طلا

4,463.95

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,666,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,602,900,000

نیم سکه تک فروشی

870,300,000

ربع سکه تک فروشی

530,600,000

سکه گرمی تک فروشی

225,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,600,000,000

نیم سکه (قبل 86)

795,000,000

ربع سکه (قبل 86)

405,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

107,570,000

حباب سکه بهار آزادی

55,770,000

حباب نیم سکه

92,800,000

حباب ربع سکه

147,270,000

حباب سکه گرمی

34,130,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی