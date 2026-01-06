هدفونهایی که نوار مغزی میگیرند!
هدفونهای بیسیم NAOX دارای سیستم ثبت نوار مغزی(EEG) داخلی برای نظارت بر سلامت مغز کاربر هستند. این شرکت این هدفونها را پیش از عرضه در اواخر سال ۲۰۲۶، در نمایشگاه CES به نمایش گذاشته است.
استارتآپ فرانسوی NAOX با یک سیستم نوار مغزی پوشیدنی پیشگامانه برای کلینیکها و تحقیقات در نمایشگاه CES حضور دارد. این شرکت فناوری اسکن مغز خود را که در هدفونهای بیسیم گنجانده است، در این نمایشگاه به نمایش میگذارد.
بنابراین تا پایان سال میلادی حاضر، چنین هدفونهایی میتوانند دو وظیفه را انجام دهند؛ هم آهنگ پخش کنند و هم سلامت مغز را زیر نظر داشته باشند.
محصول اولیه این شرکت «NAOX Link NX01» نام دارد و یک سیستم ثبت نوار مغزی داخل گوشی است که برای جایگزینی با کلاههای سیمی که در کلینیکهای خواب دیده میشوند، طراحی شده است. این محصول به گونهای طراحی شده است که برای استفاده در مطالعات طولانیمدت بسیار راحتتر باشد و افراد را قادر میکند تا در حین حرکت، سلامت خود را زیر نظر داشته باشند.
گفتنی است که این محصول برای محیطهای بالینی و استفاده پزشکی طراحی شده است و نمیتوان از آن به صورت شخصی و روزمره استفاده کرد.
اما مورد جالبتر، «NAOX Wave» است که از همان فناوری ثبت نوار مغزی داخل گوشی استفاده میکند، اما در یک جفت هدفون بیسیم گنجانده شده است.
این مدل نیز همانند مدل بالینی «NAOX Link NX01» به گونهای طراحی شده است که در طول روز به شکل بیسروصدا نشانگرهای زیستی مغز کاربر را زیر نظر داشته باشد.
این شرکت میگوید که این دستگاه قادر خواهد بود فعالیت ذهنی کاربر را هنگام کار، استراحت و خواب رصد کند. همچنین در برنامه همراه، شما بینشهایی در مورد سلامت روان، تجزیه و تحلیل خواب و عملکرد شناختی و همچنین جزئیاتی در مورد سن مغز خود دریافت خواهید کرد.
شرکت «NAOX» گفته است که نسخه هدفونهای بیسیم خود را تا پایان سال 2026 عرضه خواهد کرد، اما ممکن است تنها برندی نباشد که این فناوری را میفروشد. این شرکت میگوید که علاقهمند به صدور مجوز فناوری خود به شرکتهای دیگر است، بنابراین میتوانیم شاهد ظهور این سیستمهای ثبت نوار مغزی داخل گوشی در هدفونهای سایر برندهای معتبرتر باشیم.