اگر می‌خواهید عید مبعث سود سهام عدالت بگیرید، این کار را انجام دهید

اگر می‌خواهید عید مبعث سود سهام عدالت بگیرید، این کار را انجام دهید
جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام درسامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده،در فهرست دریافت سود قرار می‌گیرند.

بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ۲۴ ساعت آینده (ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ دی) با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهام‌داران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهام‌داران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

 

منبع تسنیم
