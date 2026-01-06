خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۶ دی

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

162,895,000

طلای 18 عیار / 740

160,710,000

طلای ۲۴ عیار

217,167,000

طلای دست دوم

160,705,100

آبشده کمتر از کیلو

705,750,000

مثقال طلا

705,650,000

انس طلا

4,466.89

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,696,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,604,300,000

نیم سکه تک فروشی

880,600,000

ربع سکه تک فروشی

540,600,000

سکه گرمی تک فروشی

227,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,596,000,000

نیم سکه (قبل 86)

795,000,000

ربع سکه (قبل 86)

410,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

95,680,000

حباب سکه بهار آزادی

23,930,000

حباب نیم سکه

98,260,000

حباب ربع سکه

139,210,000

حباب سکه گرمی

39,050,000
