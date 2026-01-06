قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۶ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
162,895,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
160,710,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
217,167,000
|
طلای دست دوم
|
160,705,100
|
آبشده کمتر از کیلو
|
705,750,000
|
مثقال طلا
|
705,650,000
|
انس طلا
|
4,466.89
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,696,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,604,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
880,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
540,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
227,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,596,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
795,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
410,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
95,680,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,930,000
|
حباب نیم سکه
|
98,260,000
|
حباب ربع سکه
|
139,210,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,050,000