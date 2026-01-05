دسر سنتی ای که پختن و نذری دادن آن برکت می آورد

شیر برنج در عین سادگی و دستور پخت آسانی که دارد بسیار خوشمزه است. از قدیم الایم مردم طبق سنت های گذشتگان خود هر دوشنبه ها شیر برنج می پختند و معتقد بودند پختن و نذری دادن آن خیر و برکت می آورد و موجب می شود انرژی ماه را بیشتر جذب کنیم. برای آموزش این دسر ساده و فوری با ما همراه باشید.

مواد لازم برنج ۲ پیمانه آب ۶ پیمانه شیر پرچرب ۸ پیمانه نمک ۱ قاشق چای خوری سرخالی شکر ۱.۵ پیمانه گلاب ۱.۴ پیمانه خامه ۶ قاشق غذاخوری کره ۵۰ گره طرز تهیه ابتدا برنج را بشویید و بدون نمک دو ساعت خیس کنید. بهتر است از برنج ایرانی استفاده کنید چرا که شیربرنج خوش طعم تر خواهد شد. سپس آب برنج را دور بریزید و آن را داخل قابلمه نچسب بریزید و ۶ پیمانه آب را به برنج اضافه کنید. نمک را اضافه کرده و درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید آب برنج با حرارت بالا کشیده شود و برنج نرم شود. زمانی که آب برنج کشیده شده و مقدار کمی آب برنج ماند شیر را در ۳ الی ۴ مرحله به برنج اضافه کنید. هر بار که شیر را اضافه می کنید اجازه دهید شیر شروع به جوشیدن کند و مرحله بعدی را زمانی اضافه کنید که شیری که داخل قابله است بجوشد.

بعد از اینکه شیر با برنج جوشید و لعاب انداخت و غلیظ شد کره را اضافه و مخلوط کنید تا کاملا آب شود.

در این مرحله اگر دوست دارید دسر شما شیرین شود شکر را اضافه کنید.

کسانی که طعم شیرین دوست ندارند می توانند کمی نمک به آن اضافه کنند.

برای شیرین کردن می توانید شیره خرما یا عسل هم استفاده کنید.

بعد از اضافه کردن شکر به هم زدن شیربرنج ادامه دهید تا دوباره غلیظ شود و لعاب بندازد.

در ادامه گلاب را اضافه و مخلوط کنید.

۵ دقیقه آخر خامه را به شیربرنج اضافه کنید و بعد از ۵ دقیقه شیربرنج را از روی حرارت بردارید.

شیر برنج نباید خیلی سفت یا خیلی شل باشد.

زمانی که شیربرنج خنک می شود مقداری سفت تر می شود پس بهتر است آن را داغ داغ میل کنید. البته سرد این دسر هم خوشمزه است.

شیر برنج را می توانید با پودر دارچین میل کنید. نوش جان.

منبع همشهری

انتهای پیام/