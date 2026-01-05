۲ روش ساده برای درست کردن تی بگ خانگی بدون دردسر

برای درست کردن چای کیسه‌ای خانگی، کافی است فیلتر قهوه را به شکل مستطیل برش دهید و یک قاشق چای‌خوری از چای دلخواه خود را در وسط آن بریزید، سپس با تا کردن منظم لبه‌ها و جمع کردن درزها، کیسه‌ای کوچک و محکم بسازید.

بالای کیسه را به شکل مثلث تا کنید و نخ را روی آن منگنه کنید تا بتوانید کیسه را به راحتی در فنجان آویزان کنید، در انتها یک برچسب کوچک روی نخ قرار دهید تا علاوه بر زیبایی، شناسایی چای هم ساده باشد. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با یک روش دیگر برای درست کردن تی‌بگ آشنا کنیم.

روش درست کردن تی‌بگ کلاسیک

خیلی‌ها دوست دارند هنر و خلاقیت خود را به نمایش بگذارند و همه چیز را با دست خودشان درست کنند. درست کردن تی‌بگ خانگی هم فرصتی عالی است تا مهارت‌های خود را نشان دهید. در ادامه، روش ساخت تی‌بگ را مرحله به مرحله برایتان آموزش داده‌ایم:

مواد و وسایل لازم برای چای کیسه‌ای کلاسیک

فیلتر قهوه

چای

۵ تکه نخ رشته‌ای

تکه کاغذ ۱×۲ اینچ (برای برچسب در انتهای نخ تی‌بگ)

قیچی

منگنه

مرحله اول: فیلتر قهوه را آماده کنید

ابتدا یک فیلتر قهوه را روی سطح صاف باز کنید و گوشه‌های اضافی آن را ببرید تا به شکل مستطیل کامل درآید و پایه کیسه چای شما منظم باشد و هنگام تا زدن و پر کردن چای، فیلتر به راحتی شکل بگیرد.

مرحله دوم: چای مورد نظرتان را داخل فیلتر بریزید

یک قاشق چای‌خوری از چای خشک یا هر نوع چای مورد علاقه خود را در مرکز فیلتر قرار دهید. بهتر است چای را دقیق در وسط بگذارید. این مقدار برای یک فنجان استاندارد کافی است، اما اگر دوست دارید چای غلیظ‌تر یا پرادویه‌تر باشد، می‌توانید کمی بیشتر بریزید.

حتی می‌توانید انواع ترکیب‌های دلخواه خود را امتحان کنید؛ مثلاً چای سیاه همراه با دارچین یا گل سرخ، یا چای سبز همراه با هل و زنجبیل.

مرحله سوم: فیلتر را تا کنید

فیلتر را از ضلع بزرگ تا نیمه تا کنید، طوری که چای همچنان در مرکز باقی بماند. این مرحله باعث می‌شود چای در محل خودش ثابت بماند و هنگام دم کشیدن یا جابجایی، از فیلتر بیرون نریزد.

دو ضلع باقی مانده فیلتر را روی هم بیاورید و سه بار روی هم تا کنید تا لبه‌ها کاملاً بسته شوند. این تاهای کوچک و مرتب باعث می‌شوند کیسه شکل محکم‌تری پیدا کند و چای داخل آن هنگام دم کشیدن بیرون نریزد.

مرحله چهارم: درزها را به سمت مرکز جمع کنید

حالا باید فیلتر تا شده را طوری بچرخانید که لبه‌ها و درزهای تا شده به سمت مرکز بروند. این مرحله باعث می‌شود کیسه شما متقارن و مرتب و جای مناسب برای قرار دادن نخ آماده شود.

بسته فیلتر را از وسط تا کنید و حدود ۳/۴ اینچ از بالای آن را کوتاه کنید تا طول نهایی کیسه مناسب و ظاهر آن شبیه کیسه‌های چای آماده در بازار شود.

مرحله پنجم: علامت مثلثی شکل بالای کیسه را ایجاد کنید

دو لبه بالایی کیسه را به شکل مثلث روی هم تا کنید تا رأس آن‌ها در یک نقطه به هم برسد. این کار علاوه بر این که کیسه را مستحکم می‌کند، محل مناسبی برای قرار دادن نخ و برچسب ایجاد می‌کند.

مرحله ششم: نخ چای کیسه‌ای را نصب کنید

در نقطه‌ای که مثلث‌ها به هم می‌رسند، یک تای کوچک ایجاد کنید و نخ را روی آن قرار دهید. سپس با منگنه کیسه را محکم ببندید تا چای هنگام دم کشیدن بیرون نریزد و نخ کیسه به صورت ایمن وصل شود.

مرحله هفتم: برچسب انتهای نخ را درست کنید

یک تکه کاغذ ۱×۲ اینچ بردارید و آن را از وسط تا کنید. انتهای نخ کیسه را بین تاهای کاغذ قرار دهید و با منگنه در وسط کاغذ محکم کنید. برچسب زدن کمک می‌کند هنگام برداشتن کیسه از فنجان راحت‌تر آن را بگیرید.

مرحله هشتم: چای کیسه‌ای خانگی شما آماده است

چای کیسه‌ای خانگی شما آماده است! بسته به اندازه فیلتر و نحوه تا کردن‌ها، کیسه می‌تواند باریک یا کمی تپل باشد، اما در هر صورت سالم، خوش‌طعم و خوش‌عطر خواهد بود. کافی است آن را در فنجان آب جوش قرار دهید و اجازه دهید چای دم بکشد!

روش درست کردن تی‌بگ دوختنی

این هم یک روش دیگر برای درست کردن تی‌بگ خانگی است که به صورت دوختنی انجام می‌شود و فرصتی است تا هم خلاقیت و مهارت دست خود را به نمایش بگذارید و هم یک کیسه چای سالم، زیبا و کاملاً شخصی داشته باشید:

مواد و وسایل لازم

فیلتر قهوه سفید نشده

خط کش

نخ سفید

چای مورد نظر

منگنه

مداد یا مداد خیاطی سفید رنگ

کاغذ مقوایی یا کاغذ کادو برای تهیه برچسب

چرخ خیاطی یا نخ و سوزن

مرحله اول: فیلتر قهوه را به اندازه مناسب برش دهید

بهترین اندازه برای یک کیسه چای دست‌ساز ۲/۵ اینچ پهنا و ۲ اینچ ارتفاع است. ابتدا از سمت راست فیلتر شروع کنید، دو اینچ پایین را اندازه بگیرید و یک نشانه بگذارید. سپس بالا را اندازه بگیرید و ۲/۵ اینچ به سمت بیرون خط رسم کنید.

همین کار را برای طرف دیگر تکرار کنید و خطوط را به هم وصل کنید تا یک مستطیل کامل شکل بگیرد. در نهایت، مستطیل را با قیچی تیز ببرید تا تکه‌ای کاغذ فیلتر به ابعاد ۲/۵ × ۲ اینچ داشته باشید.

مرحله دوم: کیسه را سه لبه بدوزید

با استفاده از چرخ خیاطی یا نخ و سوزن، سه لبه کیسه را بدوزید و سمت باز مانده را برای پر کردن چای نگه دارید. دقت کنید که دوخت‌ها مرتب و محکم باشند تا چای داخل کیسه هنگام دم کشیدن بیرون نریزد. این مرحله پایه‌ی استحکام کیسه شما را تشکیل می‌دهد و کیفیت نهایی نوشیدنی را تضمین می‌کند.

مرحله سوم: کیسه را با چای پر کنید

حالا کیسه آماده پر شدن است. 1 قاشق چای‌خوری از چای مورد علاقه خود را داخل کیسه بریزید و مطمئن شوید که چای در مرکز قرار دارد. همین مقدار کافی است تا هنگام دم کشیدن، طعم و عطر کامل چای آزاد شود.

مرحله چهارم: کیسه را لبه باز بدوزید

بعد از پر کردن، لبه باز کیسه را با چرخ خیاطی بدوزید تا کاملاً بسته شود. مطمئن شوید که همه جهت‌ها کاملاً دوخته شده باشند. این کار باعث می‌شود کیسه سالم بماند و هیچ پودری از چای داخل فنجان ریخته نشود.

مرحله پنجم: نخ را فراهم کنید

اگر می‌خواهید کیسه نخ داشته باشد، اندازه دلخواه نخ را مشخص کنید. گوشه‌های بالای کیسه را کمی تا کنید و نخ را در وسط دو گوشه قرار دهید.

با انگشت و سپس دست، نخ را نگه دارید و بالای کیسه را تا کنید. برای محکم کردن آن، از منگنه استفاده کنید تا نخ ثابت شود.

مرحله ششم: برچسب چای را درست کنید

کاغذهای مقوایی یا کاغذ کادو را به شکل دلخواه خود برش دهید. این برچسب‌ها علاوه بر کمک به شناسایی راحت‌تر چای‌ها، جلوه‌ای خلاقانه و دست‌ساز به تی‌بگ‌های خانگی شما می‌دهند و اگر قصد هدیه دادن آن‌ها را داشته باشید، ارزش و جذابیتشان را چند برابر می‌کنند.

عطر و طعمش را مطابق سلیقه‌تان تنظیم کنید و از هر جرعه چای، لذت ببرید. این تجربه ساده و سرگرم ‌کننده، فرصتی بی‌نظیر است تا خلاقیت خود را به نمایش بگذارید.

منبع عصر ایران

