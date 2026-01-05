شرایط جدید واریز سود سهام عدالت دی ۱۴۰۴

میلیون‌ها ایرانی منتظر دریافت سود سهام عدالت در دی ماه ۱۴۰۴ هستند، اما آیا همه مشمولان این سود را دریافت خواهند کرد؟ در این گزارش، به بررسی دقیق شرایط دریافت سود سهام عدالت دی ۱۴۰۴ می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که چه کسانی ممکن است از دریافت این سود محروم شوند. با توجه به اظهارات رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و آخرین اطلاعیه‌ها، این گزارش به شما کمک می‌کند تا از وضعیت خود مطلع شده و در صورت نیاز، اقدامات لازم را انجام دهید.

زمان واریز سود سهام عدالت دی ۱۴۰۴

به گفته ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث در ۲۷ دی ماه به حساب سهامداران واریز خواهد شد. این واریزی شامل باقیمانده سود عملکرد سال ۱۴۰۲ و بخش اول سود سال ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

چه کسانی سود سهام عدالت را دریافت نخواهند کرد؟

با استناد به اظهارات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، سه دسته از سهامداران ممکن است در این مرحله سود سهام عدالت را دریافت نکنند:

۱. سهامداران با اطلاعات ناقص در سامانه سجام: افرادی که اطلاعات هویتی و بانکی خود را به طور کامل در سامانه سجام ثبت نکرده‌اند، سودی دریافت نخواهند کرد. سود این افراد در حساب سهام عدالت آن‌ها نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باقی می‌ماند تا زمان تکمیل اطلاعات. ۲. سهامداران متوفی با فرآیند انحصار وراثت ناتمام: سود سهام عدالت افراد فوت شده تا زمان انجام مراحل قانونی انحصار وراثت به حساب وراث واریز نخواهد شد. وراث باید هرچه سریع‌تر نسبت به انجام این فرآیند اقدام کنند. ۳. افرادی که اطلاعات سجامی آن‌ها مورد تایید نیست: در صورتی که شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام مسدود باشد، غیر فعال باشد، به نام فرد سهام دار نباشد یا در هر صورت مورد تایید واقع نشود، سود سهام واریز نخواهد شد.

جزییات واریز سود سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار سه حالت برای واریز سود سهام عدالت در نظر گرفته است:

حالت اول: واریز مستقیم به حساب سجام: سهامدارانی که اطلاعات سجامی آن‌ها کامل و تأیید شده است، سود خود را مستقیماً به حساب بانکی ثبت شده در سامانه سجام دریافت می‌کنند.

حالت دوم: نگهداری سود در حساب سپرده‌گذاری مرکزی: سهامدارانی که اطلاعات ناقص دارند، باید ابتدا نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام اقدام کنند تا سود آن‌ها واریز شود.

حالت سوم: واریز به حساب وراث: وراث سهامداران متوفی پس از انجام فرآیند انحصار وراثت، می‌توانند سود سهام عدالت متوفی را دریافت کنند.

مدنی زاده: آزادسازی سهام عدالت با هدف حمایت معیشتی و حفظ ثبات بازار

مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت با هدف فراهم شدن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت و جلوگیری از بروز شوک و ریزش در بازار سرمایه انجام شده است.

به گفته وی، دارندگان سهام عدالت می‌توانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه این اقدام به افت شاخص‌ها یا آسیب به بازار منجر شود.

منبع اقتصادآنلاین

