قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

913,000,000

642,352,000

سهند E اتوماتیک

1,270,000,000

823,600,000

اطلس S

به زودی

713,650,000

اطلس GL

947,000,000

به زودی

اطلس G

990,000,000

780,309,000

اطلس اتوماتیک

1,295,000,000

968,854,000

ساینا S

804,000,000

504,101,000

ساینا GX دوگانه سوز

910,000,000

609,709,000

ساینا اتوماتیک

1,000,000,000

671,347,000

کوییک RS

811,000,000

598,979,000

کوییک S

808,000,000

565,909,000

کوییک GX

806,000,000

587,428,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

810,000,000

618,683,000

کوییک GXR

830,000,000

636,135,000

شاهین GL

1,340,000,000

891,827,000

شاهین G (سانروف)

ناموجود

918,609,000

شاهین اتوماتیک GL

ناموجود

---

شاهین اتوماتیک G

1,503,000,000

983,226,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,743,000,000

1,222,854,000

پارس نوآ دستی

به زودی

878,460,000

سایپا 151 GX

646,000,000

563,000,000

سایپا 151 GX (پاششی)

649,000,000

569,900,000

وانت زامیاد

ناموجود

توقف تولید

وانت زامیاد (رادیال)

ناموجود

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز

ناموجود

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

1,075,000,000

توقف تولید

زامیاد اکستند EX

1,160,000,000

1,096,600,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

1,200,000,000

1,177,500,000

کارون

1,322,000,000

1,550,700,000

چانگان EADO برقی

1,820,000,000

1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

2,870,000,000

1,944,925,000

چانگان CS55

4,050,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

3,780,000,000

2,107,000,000

کرولا (الیت)

4,280,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

3,630,000,000

2,164,000,000
منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
