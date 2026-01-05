خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1737494
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۵ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۵ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,316,244

دلار (بازار آزاد)

1,385,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,543,940

یورو (بازار آزاد)

1,617,700

درهم امارات

375,790

پوند انگلیس

1,857,100

لیر ترکیه

32,000

فرانک سوئیس

1,742,800

یوان چین

197,400

ین ژاپن

880,150

وون کره جنوبی

959

دلار کانادا

1,005,200

دلار استرالیا

923,800

دلار نیوزیلند

797,000

دلار سنگاپور

1,073,000

روپیه هند

15,340

روپیه پاکستان

4,932

دینار عراق

1,055

پوند سوریه

124

افغانی

21,370

کرون دانمارک

216,400

کرون سوئد

149,900

کرون نروژ

137,300

ریال عربستان

368,430

ریال قطر

377,500

ریال عمان

3,584,900

دینار کویت

4,492,700

دینار بحرین

3,660,500

رینگیت مالزی

340,700

بات تایلند

43,750

دلار هنگ کنگ

177,100

روبل روسیه

17,190

منات آذربایجان

812,300

درام ارمنستان

3,680

لاری گرجستان

512,900

سوم قرقیزستان

15,780

سامانی تاجیکستان

149,200

منات ترکمنستان

395,500
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
