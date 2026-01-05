قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۵ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
151,888,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
150,173,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
202,934,000
|
طلای دست دوم
|
150,161,810
|
آبشده کمتر از کیلو
|
659,450,000
|
مثقال طلا
|
659,270,000
|
انس طلا
|
4,436.91
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,596,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,522,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
852,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
518,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
223,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,520,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
750,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
385,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
127,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
51,650,000
|
حباب نیم سکه
|
126,660,000
|
حباب ربع سکه
|
148,300,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,000,000