خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسیدهای خرید؛ تهدید خاموش برای تعادل هورمونی بدن

رسیدهای خرید؛ تهدید خاموش برای تعادل هورمونی بدن
کد خبر : 1737377
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو نسبت به وجود مواد شیمیایی مختل‌کننده هورمون بدن موسوم به بیسفنول‌ها هشدار داد.

دکتر سوگند کاخکی گفت: بیسفنول‌ها می‌توانند تعادل هورمونی بدن را برهم بزنند و پیامدهای جدی برای سلامت افراد داشته باشند. این مواد در زندگی روزمره ما حضور دارند و اغلب بدون آگاهی با آن‌ها مواجه می‌شویم.

وی افزود: در رسیدهای خرید، بانکی و پارکینگ‌ها از بیسفنول‌ها برای ظاهر شدن رنگ استفاده می‌شود و از طریق تماس پوستی جذب بدن می‌شوند. این موضوع برای کارکنان فروشگاهی که روزانه با حجم زیادی از رسیدها سروکار دارند، یک ریسک شغلی است.

این کارشناس غذا و دارو ادامه داد: بیسفنول‌ها تنها در رسیدها دیده نمی‌شوند؛ آن‌ها در بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف پلاستیکی به‌ویژه در تماس با حرارت، برخی ظروف یک‌بارمصرف و لوازم پلاستیکی غیراستاندارد کودکان و تجهیزات پزشکی هم وجود دارند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کاخکی در پایان توصیه کرد: تا حد امکان از دریافت رسید کاغذی خودداری کنید، پس از تماس با رسیدها دست‌ها را با آب و صابون بشویید و استفاده از ظروف پلاستیکی برای غذاهای داغ و کنسروی را محدود کنید. کنترل و کاهش مواجهه با بیسفنول‌ها نیازمند همکاری مصرف‌کنندگان، واحدهای صنفی و نهادهای نظارتی است.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی