چند تصور غلط درباره سیب زمینی

یک رژیم غذایی متعادل باید شامل مواد مغذی و ریزمغذی‌های کافی باشد، که در آن مقدار متوسطی از کربوهیدرات‌ها نیز ضروری است. سیب‌زمینی، که نوعی کربوهیدرات است، اغلب به عنوان یک ماده غذایی ناسالم یا بد تلقی می‌شود. با وجود اینکه سیب‌زمینی خوراکی است که آن را می‌توان هم به تنهایی و هم در غذاهای بسیاری به کار برد و در غذاهای مختلف ایرانی و همچنین غذاهای سایر کشورهای دنیا به کرات از آن استفاده می‌شود. سیب زمینی اغلب به دلیل محتوای نشاسته بالا خوراکی ناسالم نامیده می‌شود. اما معمولا درک درستی از این کربوهیدرات وجود ندارد، به همین دلیل در برنامه‌های غذایی سالم کنار گذاشته می‌شود. اما آیا آن‌ها واقعا تا این حدئ بد یا ناسالم هستند؟ شاید بهتر باشد علمی تر نگاه کنیم و بتوانیم برخی از افسانه‌های رایج در مورد سیب‌زمینی را رد کنیم. امان پوری، متخصص تغذیه و بنیانگذار «استد فست نوتریشن»( Steadfast Nutrition)، سال‌های سال از عمر خود را صرف تحقیق در مورد غذاهایی کرده است که ما آن‌ها را سالم و ناسالم می‌نامیم و توضیح می‌دهد که چرا این موضوع در بیشتر موارد می‌تواند ذهنی باشد. او برخی از افسانه‌های مربوط به سیب‌زمینی را که در کودکی شنیده‌ایم، رد می‌کند.

افسانه: سیب‌زمینی فقط کالری خالی دارد.

واقعیت: سیب‌زمینی‌ها اغلب به دلیل نداشتن محتوای مغذی به اشتباه مورد قضاوت قرار می‌گیرند. واقعیت این است که آن‌ها به طور طبیعی سرشار از فیبر و کم کالری، کلسترول و چربی هستند. سیب‌زمینی‌ها همچنین سرشار از ویتامین‌های C و B۶ و پتاسیم هستند که حاوی مواد مغذی بسیار بیشتری نسبت به کربوهیدرات و نشاسته هستند. علاوه بر این، سیب‌زمینی‌ها که سرشار از نشاسته مقاوم هستند، به عنوان پری‌بیوتیک عمل می‌کنند که با تقویت میکروبیوم سالم روده، فواید بیشتری نصیب بدن می‌کنند.

افسانه: سیب‌زمینی چاق‌کننده است.

واقعیت: واقعیت این است که سیب‌زمینی‌ها به طور طبیعی چربی کمی دارند. میزان چربی آن‌ها به غذایی که به آن اضافه می‌شوند و روش پخت بستگی دارد. سیب‌زمینی سرخ‌کرده در کنار کتلت یا ناگت مرغ یا استیک، حاوی چربی و کالری بیشتری است، نه به خاطر خود سیب‌زمینی، بلکه به این دلیل که همراه با روغن سرخ شده است. روش‌های ساده پخت و پز مانند کباب کردن و پختن در آب میزان کالری و چربی دریافتی از سیب زمینی را کاهش می‌دهد.