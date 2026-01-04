تاریخ دقیق وفات حضرت زینب (س) در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق وفات حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم شمسی برابر است با :

روز دوشنبه ۱۵ دی سال ۱۴۰۴

۱۵ / ۱۰ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق وفات حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم قمری برابر است با :

روز دوشنبه ۱۵ رجب سال ۱۴۴۷

۱۵ / ۷ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق وفات حضرت زینب (سلام الله علیها) در تقویم میلادی برابر است با :

روز دوشنبه ۵ ژانویه سال ۲۰۲۶

۵ – ۱ – ۲۰۲۶

حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) سومین فرزند امام علی (ع) و فاطمه (سلام الله علیها) ، اولین دختر و یکی از شخصیت های بی نظیر و مؤثر در دنیای اسلام است که در روز ۵ جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجری قمری (پس از صلح حدیبیه و دو سال بعد از ولادت امام حسین بن علی (علیه السلام) در محلّه بنی هاشم شهر مدینه منوّره به دنیا آمد.

بر اساس روایات متعدد، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نام حضرت زینب را برای دختر حضرت فاطمه (سلام الله علیها) انتخاب کردند که این نام توسط جبرئیل از سوی خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفته شده بود.(شریف القرشی، السیده زینب، ۱۴۲۲ق، ص۳۹)

نام مبارک آن حضرت، ” زینب ” در لغت به معنای درخت نیکو منظر و خوشبو و یا به معنای «زین أب» یعنی افتخار و ‌زینت پدر است ‎. کنیه گرامیشان، ام الحسن و ام کلثوم است.

برای ایشان، القاب فراوانی نقل شده است، همانند عقیله بنی هاشم، عالِمه غیر معلَّمه، عارفه، موثّقه، فاضله، کامله، عابده آل علی، معصومه صغری، امینهاللّه، نائبهالزهرا، نائبهالحسین، عقیله النساء، شریکه الشهداء، بلیغه، فصیحه و شریکهالحسین. (جزائری، الخصائص الزینبیه، ۱۴۲۵ق، ص۵۲-۵۳)

حضرت زینب(سلام الله علیها) را به سبب سختی های بسیاری که در زندگی دید، ام المصائب نیز لقب داده اند. درگذشت جدش پیامبر(صلی الله علیه و آله)، بیماری و به شهادت رسیدن مادرش، شهادت پدرش امیرالمؤمنین(علیه السلام) ، شهادت برادرش امام مجتبی(علیه السلام)، واقعه کربلا و به اسارت رفتن در کوفه و شام از جمله وقایع سخت و تلخ زندگی وی به شمار می آید. ( امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۷، ص۱۳۷)

حضرت زینب (سلام الله علیها) با عبداللَّه جعفر (پسر عموی خود) ازدواج کرد. برخی از مورخین تاریخ این ازدواج را سال هفدهم هجری می‌ دانند. (زینب کبری عقیله بنی هاشم ،حسن الهی،ص۷۶)

در برخی منابع از چهار پسر به نام های:علی، عون، عباس، محمد و یک دختر به نام ام کلثوم به عنوان فرزندان زینب(س) و عبدالله نام برده شده است. (ابن الاثیر، أسد الغابه، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۳۳)

عون و محمد در واقعه کربلا به شهادت رسیدند. (مفید، الارشاد، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۲۵)

معاویه برای فرزندش یزید از ام کلثوم دختر حضرت زینب (سلام الله علیها) خواستگاری کرد؛ ولی امام حسین (علیه السلام) او را به همسری پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب درآورد. (امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۷، ص۱۳۷)

این بانوی بزرگ، دارای قوت قلب، فصاحت زبان، شجاعت، زهد و ورع، عفاف و شهامت فوق العاده بود. امام حسین(علیه السلام) هنگام دیدار، به احترامش از جا بر می خاست. زینب کبری، از جدش رسول خدا(صلی الله علیه و‌آله) و پدرش امیرالمؤمنین و مادرش فاطمه زهرا(سلام الله علیها) حدیث روایت کرده است. (الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص۶۵)

حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) پس از تحمل آلام، محنت ها و مصائب گوناگون در سن ۵۶ سالگی دیده از جهان فرو بستند.

در تاریخ وفات حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور این است که آن حضرت در ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری روز یکشنبه وفات کرده است. (زینب الکبری من المهد الی اللحد، ص۵۹۱)

برخی نیز درگذشتش را ۱۴ رجب دانسته اند. (قرشی، السیده زینب، ص۲۹۸ )

در مورد محل دفن حضرت زینب(سلام الله علیها) دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

