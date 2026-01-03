قیمت هر متر مربع آپارتمان در نارمک به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و فاصله میان واحدهای نوساز و قدیمی بیش از گذشته به چشم می‌خورد؛ موضوعی که معادلات خرید خانه را برای بسیاری از متقاضیان به‌کلی تغییر داده است.

در حال حاضر نرخ هر متر مربع مسکن در نارمک از حدود ۸۷ میلیون تومان آغاز شده و در برخی فایل‌های نوساز به مرز ۲۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است، رقمی که تا چند سال قبل حتی در مناطق شمالی تهران هم دور از انتظار بود. این رشد قیمتی، نه‌ تنها قدرت خرید متقاضیان مصرفی را به‌ شدت کاهش داده، بلکه باعث شده بازار به سمت معاملات محدود و هدفمند حرکت کند.

بررسی آگهی‌های موجود نشان می‌دهد آپارتمان‌های کوچک‌متراژ با سن بنای بالاتر، همچنان گزینه‌های قابل‌دسترس‌تری برای خریداران هستند. در مقابل، واحدهای نوساز با متراژ متوسط جهش قابل‌ توجهی را تجربه کرده‌اند.

نکته قابل توجه این است که سال ساخت، بیشترین نقش را در تعیین قیمت نهایی واحدها ایفا می‌کند، به‌ گونه‌ای که اختلاف قیمت هر متر مربع میان یک واحد ۲۰ سال ساخت و یک واحد نوساز گاهی به بیش از دو برابر می‌رسد. این در حالی است که متراژ، تعداد خواب و حتی موقعیت دقیق در محله، در مرحله بعدی اثرگذار هستند.

فعالان بازار مسکن معتقدند ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در نارمک، بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای مصرفی باشد، ریشه در کاهش عرضه فایل‌های مناسب، رشد هزینه ساخت و انتظارات تورمی دارد. به همین دلیل، بسیاری از متقاضیان مصرفی یا از خرید عقب‌نشینی کرده‌اند یا به محله‌های اطراف با قیمت‌های پایین‌تر مهاجرت می‌کنند.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام شده در بازار مسکن قیمت خرید مسکن در نارمک به شرح زیر است:

یک واحد ۸۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲، با قیمت ۱۵ میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین، واحد دیگری به متراژ ۱۴۵ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، با قیمت ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

واحدی ۹۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، با قیمت ۱۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. همچنین، یک واحد ۱۰۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳، با قیمت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بررسی قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد نارمک دیگر محله‌ای میان‌قیمت محسوب نمی‌شود و ورود به بازار مسکن این منطقه، نیازمند بودجه‌ای چند ده میلیاردی است؛ موضوعی که زنگ خطر خروج کامل خانه‌اولی‌ها از این محدوده را به صدا درآورده است.

منبع اقتصادآنلاین

