ریزش قابلتوجه خودروها در بازار
رصد معاملات نشان میدهد محصولات واکنشهای متفاوتی به شرایط بازار داشتهاند و ترکیبی از افزایش، کاهش و ثبات قیمت به ثبت رسیده است.
بازار خودرو در چهارمین روز معاملاتی هفته، بار دیگر با نوسان قیمت همراه شد؛ بهطوریکه بررسی قیمت محصولات، امروز جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ از تغییرات همزمان افزایشی و کاهشی در برخی مدلهای پرتقاضا حکایت دارد.
قیمت آریسان ۲ امروز با افت ۱۰ میلیون تومانی در بازار، روی عدد ۸۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف جریان کلی بازار، رشد ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۳ میلیون تومان عقب نشست و با نرخ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در معاملات دیده شد.
قیمت رانا پلاس TU۵P با کاهش ۱۷ میلیون تومانی، به سطح یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان تنزل پیدا کرد.
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز ۸ میلیون تومان افت کرد و در محدوده یک میلیارد و ۷۲ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز کاهش قابلتوجهی را تجربه کرد و پس از افت ۴۵ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما ۷X مدل ۱۴۰۴ با عقبگرد ۲۵ میلیون تومانی، اکنون دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان اعلام میشود.
قیمت اطلس G دندهای امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح ۹۸۵ میلیون تومان ایستاد.
قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان یک میلیارد تومان گزارش میشود.
قیمت ساینا S دندهای با افت ۴ میلیون تومانی، به ۸۰۰ میلیون تومان بازگشت.
قیمت سهند S دندهای امروز ثبات قیمتی داشت و روی رقم ۹۱۳ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک G با کاهش ۴ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز امروز افت محسوسی را ثبت کرد و پس از کاهش ۱۳ میلیون تومانی، در محدوده ۷۹۵ میلیون تومان معامله شد.