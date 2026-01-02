بازار خودرو در چهارمین روز معاملاتی هفته، بار دیگر با نوسان قیمت همراه شد؛ به‌طوری‌که بررسی قیمت محصولات، امروز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ از تغییرات همزمان افزایشی و کاهشی در برخی مدل‌های پرتقاضا حکایت دارد.

قیمت آریسان ۲ امروز با افت ۱۰ میلیون تومانی در بازار، روی عدد ۸۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف جریان کلی بازار، رشد ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان رسید.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۳ میلیون تومان عقب نشست و با نرخ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در معاملات دیده شد.

قیمت رانا پلاس TU۵P با کاهش ۱۷ میلیون تومانی، به سطح یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان تنزل پیدا کرد.

قیمت سورن پلاس XU۷P امروز ۸ میلیون تومان افت کرد و در محدوده یک میلیارد و ۷۲ میلیون تومان تثبیت شد.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و پس از افت ۴۵ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان رسید.

قیمت هایما ۷X مدل ۱۴۰۴ با عقب‌گرد ۲۵ میلیون تومانی، اکنون دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان اعلام می‌شود.

قیمت اطلس G دنده‌ای امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح ۹۸۵ میلیون تومان ایستاد.

قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان یک میلیارد تومان گزارش می‌شود.

قیمت ساینا S دنده‌ای با افت ۴ میلیون تومانی، به ۸۰۰ میلیون تومان بازگشت.

قیمت سهند S دنده‌ای امروز ثبات قیمتی داشت و روی رقم ۹۱۳ میلیون تومان باقی ماند.

قیمت شاهین اتوماتیک G با کاهش ۴ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

قیمت کوییک S نیز امروز افت محسوسی را ثبت کرد و پس از کاهش ۱۳ میلیون تومانی، در محدوده ۷۹۵ میلیون تومان معامله شد.

