این ویدیو که ظاهراً به اعتراضات مردم در خرم‌آباد اشاره دارد، ‌با واقعیت ‌تفاوت‌های فاحشی دارد و ‌ضدانقلاب برای ایجاد بحران باز هم دست به دروغ‌سازی زد.

ضدانقلاب در بخشی از این فیلم محل اعتراضات را پارک مثلثی نمایش میدهد و به وضوح تابلوی بانک مهر اقتصاد شعبه مطهری در این فیلم دیده می‌شود.

این در حالی است که این بانک ۳ سال پیش ‌ادغام شده و امروز اگر به این محل مراجعه کنید اثری از بانک مهر اقتصاد دیده نمی‌شود، و این نشان می‌دهد دشمنان برای بحران‌سازی تلاش دارند تصاویر قدیمی را به مردم در قالب اعتراض این روزها ارائه دهند.

