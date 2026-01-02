واقعیتِ فیلم اعتراضات مردم خرمآباد
فیلم منتشرشده درباره اعتراضات خرمآباد در دیماه ۱۴۰۴ که اخیراً در فضای مجازی دست به دست میشود، در واقع تصویری نادرست و گمراهکننده از وضعیت این شهر ارائه میدهد.
این ویدیو که ظاهراً به اعتراضات مردم در خرمآباد اشاره دارد، با واقعیت تفاوتهای فاحشی دارد و ضدانقلاب برای ایجاد بحران باز هم دست به دروغسازی زد.
ضدانقلاب در بخشی از این فیلم محل اعتراضات را پارک مثلثی نمایش میدهد و به وضوح تابلوی بانک مهر اقتصاد شعبه مطهری در این فیلم دیده میشود.
این در حالی است که این بانک ۳ سال پیش ادغام شده و امروز اگر به این محل مراجعه کنید اثری از بانک مهر اقتصاد دیده نمیشود، و این نشان میدهد دشمنان برای بحرانسازی تلاش دارند تصاویر قدیمی را به مردم در قالب اعتراض این روزها ارائه دهند.