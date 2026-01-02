نحوه بازداشت اشرف پروانه بعد فرار از زندان / مسئول پرونده تشریح کرد + فیلم

به گفته وی، اشرف پروانه به همراه اردشیر کشاورز با استفاده از قاشق‌های استیل غذاخوری و یک کلنگ کوچک مخصوص مقنی‌ها، موفق به حفر تونلی عریض و طولانی در یکی از زندان‌های استان البرز شدند و از این طریق از زندان گریختند. سرهنگ گروسی تأکید کرد که هنوز مشخص نیست این ابزارها چگونه به داخل زندان منتقل شده بود، اما این فرار باعث شد قاضی پرونده بلافاصله دستور شناسایی و دستگیری مجدد متهمان را صادر کند.

وی افزود: «پس از فرار، بنده که در آن مقطع فرمانده یگان انتظامی نهاد ریاست‌جمهوری بودم، به پرونده فراخوانده شدم و مأموریت ویژه برای دستگیری هر دو متهم صادر شد.»

سرهنگ گروسی درباره نحوه دستگیری اشرف پروانه توضیح داد: «با هماهنگی یکی از دوستان نزدیک او، قرار ملاقاتی حوالی ساعت ۷ صبح مقابل دادسرای یافت‌آباد تنظیم شد. تیم عملیاتی پلیس در محل مستقر بود اما اشرف پروانه پیش از هرگونه اقدام از سوی مأموران، ما را شناسایی کرد و بلافاصله اقدام به تیراندازی کرد.»

به گفته این مقام انتظامی، اشرف پروانه با یک قبضه سلاح کمری، ۳۲ گلوله به سمت مأموران شلیک کرد و پس از اتمام خشاب اول، قصد داشت خشاب دوم را از داخل ساک خود جای‌گذاری کند. سرهنگ گروسی افزود: «در آن لحظه احساس کردم جان مأموران در خطر جدی است، بنابراین با تاکتیک عملیاتی، بدون درگیری مستقیم صحنه را مدیریت کردیم تا در زمان مناسب او را دستگیر کنیم.»

وی ادامه داد: «سه روز بعد، اشرف پروانه در داخل یک منزل شناسایی و بدون تلفات دستگیر شد.»

سرهنگ گروسی همچنین از دستگیری مجدد اردشیر کشاورز خبر داد و گفت: «اردشیر کشاورز در میدان شوش، که یکی از پاتوق‌هایش بود، حین خرید و فروش مقدار کمی مواد مخدر شناسایی و بازداشت شد. در زمان دستگیری، حدود چهار گرم مواد مخدر به همراه داشت.»

در پایان، رئیس اسبق اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی تهران تأکید کرد که هر دو متهم پس از دستگیری، مجدداً تحویل مقامات قضایی شدند تا ادامه روند رسیدگی قانونی درباره جرائم سنگین آن‌ها انجام شود.

