حذف لبنیات به بهانه طبع سرد

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به شواهد پژوهشی اعلام کرد: مصرف لبنیات کم‌چرب به‌ویژه انواع تخمیری مانند ماست و پنیر با کاهش خطر دیابت نوع دو، بیماری‌های قلبی‌عروقی و چاقی مرتبط است. بنابراین کنار گذاشتن لبنیات به دلایل غیرعلمی توصیه نمی‌شود.

در عین حال، برای افرادی که احساس حساسیت دارند، راهکار مصرف ترکیبی پیشنهاد می‌شود؛ مانند پنیر با گردو یا زیره، ماست با پودر نعناع یا زنجبیل، و شیر با عسل.

همچنین یادآور شد: در برخی افراد مبتلا به میگرن، بعضی لبنیات می‌توانند محرک سردرد باشند و در روماتیسم مفصلی نیز احتمال تشدید درد مفصلی وجود دارد؛ این موارد نیازمند تنظیم فردی رژیم غذایی است، نه حذف کلی.