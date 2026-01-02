خبرگزاری کار ایران
حمام آب سرد برای چه کسانی خوب نیست؟

از دیرباز همواره می‌گفتند حمام آب سرد باعث شادابی و سرحالی و تقویت بدن به ویژه در ساعات اولیه صبح می‌شود. اما حمام آب سرد در زمستان اتفاق جدیدی است که ناگهان به یک عادت تبدیل شده است. اما آیا واقعا تحمل آب یخ آن هم در فصل زمستان برای شما مفید است یا می‌تواند برای سلامت و قلب و عروق مضر باشد؟

از دوش گرفتن در صبح زود گرفته تا صبحت‌هایی که درباره مزایای سلامتی دوش سرد می‌شود، دوش سرد را غلب به عنوان مدرکی دال بر سرسختی و توانایی و شادابی وسرحالی و سلامتی عالی به اذهان عمومی غلب کرده‌اند. در حالی که قرار گرفتن در معرض سرما مزایای واقعی دارد، به خصوص برای گردش خون و تاب‌آوری ذهنی، اما عادتی نیست که به صورت یکسان همگان بتوانند آن را پیگیری کنند. در زمستان، زمانی که بدن برای گرم ماندن سخت‌تر کار می‌کند، حمام آب سرد می‌تواند به برخی افراد کمک کند و به برخی دیگر آسیب برساند.

دکتر آجی کومار گوپتا، پزشک متخصص امراض داخلی در مورد فواید دوش آب سرد برای سلامتی صحبت کرده است، در این گفت و گو درباره اینکه آیا دوش سرد را باید یک پیروزی برای سلامتی نامید و اینکه چه کسانی واقعا از دوش آب سود می‌برند و چه کسانی باید پیش از انجام این کار با پزشک مشورت کنند، صحبت کرده‌ایم.

فواید و زمان توقف

هر زمستان، حمام آب سرد به عنوان یک روند که ادعا می‌کند باعث ایجاد سرسختی، نظم و انضباط و بهبود سلامت می‌شود، دوباره رواج پیدا می‌کند. برای برخی افراد، حمام آب سرد در زمستان به راهی برای نشان دادن قوی بودن‌شان تبدیل شده. اما از نظر یک پزشک، داشتن نگاهی متعادل به حمام آب سرد مهم است. این به معنای تفکیک قئل شدن میان آنچه که درست می‌نماید و آنچه که فقط یک افسانه است و همچنین درک خطرات احتمالی است.

افسانه ۱: حمام آب سرد ایمنی را بهبود می‌بخشد

بر اساس یک باور عمومی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض سرما ممکن است به بدن کمک کند تا کمی واکنش نشان دهد، با این حال این کار سیستم ایمنی را در طول زمان قوی‌تر نمی‌کند. مطالعات پزشکی نشان می‌دهد که خواب خوب، غذای مناسب، ورزش منظم و دریافت واکسن برای حفظ سلامت سیستم ایمنی بسیار مهم‌تر هستند. اگر در زمستان بیش از حد حمام آب سرد بگیرید، در صورتی که این کار منجر به خستگی یا بیماری بیشتر شود، ممکن است سیستم ایمنی شما را ضعیف‌تر کند.

افسانه ۲: هر چه سردتر، بهتر

قرار گرفتن در معرض آب بسیار سرد به طور ناگهانی می‌تواند باعث افزایش سریع فشار خون و ضربان قلب شود. این می‌تواند برای افرادی که مشکلات قلبی، دیابت یا مشکلات تیروئید دارند خطرناک باشد. حتی افراد سالم نیز ممکن است در صورت شوک ناگهانی آب سرد، احساس سرگیجه یا مشکل در تنفس کنند. پزشکان می‌گویند استفاده از آب سرد برای مدت کوتاه و به صورت کنترل شده، ایمن‌تر از غوطه‌ور شدن در آن برای مدت طولانی است.

افسانه ۳: حمام آب سرد چربی زیادی می‌سوزاند

سرما می‌تواند نوعی چربی را در بدن بیدار کند که به گرما کمک می‌کند، این گزاره‌ درستی است اما میزان کالری سوزانده شده خیلی زیاد نیست. اگر می‌خواهید وزن کم کنید، حمام آب سرد نمی‌تواند جای خوب غذا خوردن و فعال بودن را بگیرد. تلاش برای کاهش وزن فقط با حمام آب سرد بیشتر یک ترفند بازاریابی است تا علم واقعی. برای کسانی که از دوش آب سرد لذت می‌برند، می‌تواند به ایجاد قدرت ذهنی و تمرکز کمک کند، به خصوص اگر این کار را با فکر انجام دهند.

حمام آب سرد برای چه کسانی خوب نیست؟

افرادی که مشکلات قلبی، فشار خون بالای کنترل نشده، آسم، پدیده رینود، سابقه غش یا اضطراب شدید دارند، نباید حمام آب سرد را امتحان کنند. افراد مسن نیز بیشتر در معرض خطر سرمای بیش از حد یا افت ناگهانی دمای بدن هستند.

پزشکان برای کسانی که هنوز می‌خواهند آن را امتحان کنند، توصیه می‌کنند که این کار را با احتیاط انجام دهند. دوش آب سرد به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه، پس از یک حمام گرم، بسیار ایمن‌تر از پریدن در آب بسیار سرد است. بهتر است آن را در اوایل روز امتحان کنید و اگر احساس ناراحتی، سبکی سر، سرگیجه یا هرگونه درد قفسه سینه کردید، فورا آن را متوقف کنید. به عبارت ساده، حمام آب سرد در زمستان یک عادت معجزه‌آسا نیست. البته مضر هم نیست. این کار می‌تواند برای برخی افراد نتایج خوبی داشته و برای برخی دیگر ایده بدی باشند.

 

