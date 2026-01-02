خبرگزاری کار ایران
بهترین زمان برای خوردن صبحانه چه زمانی است؟

بهترین زمان برای خوردن صبحانه چه زمانی است؟
یک بررسی نشان داد کسانی که تا دیروقت بیدار هستند؛ اغلب صبحانه را دیرتر می خورند یا آن را حذف می کنند و دیر شام می خورند، پنج برابر بیشتر در معرض خطر چاقی هستند.

در مقابل، افرادی که صبحگاهی دو ساعت پس از بیدار شدن از خواب صبحانه پرکالری می خورند، ۵۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به چاقی هستند.

یک بررسی نشان داد که نخوردن صبحانه با افزایش خطر ابتلا به اضافه وزن یا چاقی مرتبط است. طبق تحقیقات، خوردن یک صبحانه مقوی حدود دو ساعت پس از بیدار شدن از خواب ایده خوبی است، به خصوص اگر می خواهید وزن خود را کاهش دهید یا مدیریت کنید.

