تاریخ اعتکاف ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ اعتکاف ۱۴۰۴ چه روزی است؟
مراسم اعتکاف در ایام البیض ماه رجب در کشور ایران همه‌ساله برگزار می‌شود.

‌اعتکاف، به توقف سه روز یا بیشتر در مسجد به قصد قربت و عبادت با شرایط خاص را گویند. اعتکاف از عبادات مستحب می‌باشد که به واسطه نذر، عهد، قسم و مانند اینها واجب می‌شود. اعتکاف وقت معیّنی ندارد و در هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح است و بهترین وقت آن، ماه رمضان و افضل دهه آخر ماه رمضان است.

از ارکان اعتکاف، ماندن در مسجد و روزه می‌باشد و دارای شرایط و احکامی است که در کتب فقهی بیان شده و در فقه دارای بابی مستقل به نام باب اعتکاف است.

براساس آمار اعلامی سال قبل بیش از یک میلیون متعکف در شش هزار مسجد در ایام البیض معتکف شدند.

تاریخ اعتکاف ۱۴۰۴ از ۱۳ دی ماه است.

از ۱۳ تا ۱۵ دیماه  اعتکاف شروع می شود و معتکفین می توانند از ۱۳ دی ماه بعد از نماز مغرب در مساجد حضور داشته باشند.

