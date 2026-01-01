روز پدر ۱۴۰۴ چه روزی است؟

روز پدر فرصتی برای گرامیداشت و قدردانی از پدران و مردان است. ملت‌های مختلف برای گرامیداشت روز پدر با توجه به فرهنگ و اعتقادات مختلف خود یک روز را به عنوان روز پدر تعیین کرده‌اند. در واقع این مناسبت تنها با هدف قدردانی از زحمات پدر و احترام به مقام شاخص والدین در تقویم ثبت شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳ رجب را که مصادف با ولادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) است را روز پدر نامیده‌اند.‌

روز پدر ۱۴۰۴ کی است؟

روز پدر در تقویم شمسی برابر با سه شنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۴ است.

روز پدر در تقویم میلادی برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۶ است.

روز پدر در تقویم قمری برابر با ١٣ رجب ١٤٤۷ است.

تاریخ روز مرد در ایران

روز پدر که به آن روز مرد نیز گفته می‌شود مصادف است با ۱۳ رجب تولد حضرت علی (ع) که در تقویم شمسی این روز برابر با ۱۳ دی ۱۴۰۴ است.

آیا روز پدر تعطیل است؟

۱۳ رجب ولادت حضرت علی (ع) مصادف است با شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ که این روز در تقویم شمسی تعطیل رسمی است.

چرا روز تولد حضرت علی (ع) روز مرد و روز پدر نامگذاری شده است؟

امام علی (ع) بهترین همسر برای حضرت زهرا (س) و بهترین پدر برای فرزندانشان بودند. ایشان فرزندانی نیکو تربیت کردند. فرزندانی که هر یک اسوه و الگویی والا برای مسلمین هستند. حضرت محمد (ص) خود و حضرت علی (ع) را پدران امت اسلام دانستند و فرمودند: أنا وعَلِیٌّ أبَوا هذِهِ الامَّة (من و علی، پدران امت هستیم) (کمال الدین: ص ۲۶۱ ح ۷)

زندگی و سیره حضرت علی (ع) به قدری آموزنده و جذاب است که هر مرد مسلمانی در جهان او را تحسین کرده و الگوی خود قرار می‌دهد. بنابراین انتخاب روز تولد اولین امام ما شیعیان به عنوان روز پدر بی دلیل نبوده است و در این روز شایسته است تمامی افراد از پدران خود برای تأمین معاش زندگی و نشان دادن راه و رسم زندگی تشکر و قدردانی کنند.

امام علی (ع) از کودکی در مکتب تعلیم و تربیت رسول خدا (ص) قرار گرفت و همواره در رنج‌ها و سختی‌ها، یاور و مشاور رسول اکرم (ص) بود. امیرالمومنین علی (ع) نخستین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد. تربیت او در دامان پیامبر باعث شد که او فضائل اخلاقی را از ایشان بیاموزد و همیشه طوری رفتار کند که اسوه‌ای برای دیگران باشد.

زندگی نامه امام علی (ع)

حضرت علی (ع) اولین فرزند از قبیله بنی هاشم هستند که نام پدرشان ابوطالب و نام مادرشان فاطمه بنت اسد بود. خاندان بنی هاشم از نظر فضیلت‌های اخلاقی، صفت‌های عالی انسانی در بین قبیله قریش و کل طایفه های عرب زبان زد بودند. امام علی (ع) در روز ۱۳ ماه رجب سال ۳۰ عام الفیل در خانه کعبه به دنیا آمدند.

حضرت علی (ع) دارای القاب و کنیه‌های بسیار زیادی هستند. از جمله کنیه‌های مشهور ایشان می‌توان به ابوتراب و ابوالحسن اشاره کرد. همچنین القاب شناخته شده حضرت علی (ع) حیدر، امیرالمومنین، ابوتراب، ولی، وصی و اسد نام دارد.

نام: علی بن ابی‌طالب

تاریخ تولد: ۱۳ رجب، سال ۳۰ عام الفیل

زادگاه: کعبه – شهر مکه

مدت امامت: ۲۹ سال (۱۱-۴۰ ق)

شهادت: ۲۱ رمضان، ۴۰ ق

مدفن: کشور عراق، شهر نجف

محل زندگی: مکه – مدینه – کوفه

پدر: ابوطالب

مادر: فاطمه بنت اسد

طول عمر: ۶۳ سال

ازدواج و فرزندان حضرت علی (ع)

نخستین همسر امام علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، دختر حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر و فرستاده الهی بودند که تا زمان حیات حضرت زهرا (س) امیرالمومنین (ع) ازدواج دیگری نکردند. امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، پنج فرزند به نام‌های امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و حضرت ام کلثوم (س) را داشتند. لازم به ذکر است پنجمین فرزند آنان حضرت محسن (ع) بودند که پیش از تولد در جریان شهادت حضرت زهرا (س) سقط شدند.

