قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۱۱ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
31,600
|
بالاترین قیمت روز
|
32,600
|
پایین ترین قیمت روز
|
31,600
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
300
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%2.22
|
نرخ بازگشایی بازار
|
32,600
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۱ دی
|
نرخ روز گذشته
|
32,500
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.85
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
900