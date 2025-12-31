نابغه های کامپیوتری که دزد خودرو های لوکس شدند
پلیس آگاهی تهران بزرگ باند 11 نفره سرقت خودرو را که در تهران خودروها را دزدیده و در شمال کشور به فروش می رساندند، شناسایی و متلاشی کرد.
بنابر اعلام سرهنگ مسعود محمدی گل پسند، معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تلاش مستمر تیم های کارآگاهی، یک باند متشکل از ۱۱ نفر که در زمینه سرقت و فروش خودروهای مسروقه فعالیت داشتند، شناسایی و پس از دریافت دستور قضایی تمامی اعضای آن دستگیر شدند.
اعتراف به سرقت بیش از ۵۰ خودرو
سرهنگ گل پسند اشاره کرد که اعضای این باند به ارتکاب بیش از ۵۰ مورد سرقت خودرو اعتراف کرده اند. تاکنون ۳۰ دستگاه از خودروهای مسروقه شناسایی و کشف شده اند که پس از بررسی های قانونی و هماهنگی با مراجع قضایی به افراد زیان دیده تحویل داده خواهند شد.
روش های پیشرفته سرقت خودرو
معاون پلیس آگاهی توضیح داد که این باند با روش هایی مانند تخریب قفل درب خودرو و تعویض واحد کامپیوتر (ECU) اقدام به سرقت خودروها می کردند. به عنوان نمونه، یکی از اعضای باند توانسته بود پس از تخریب درب خودروی لندکروز، با استفاده از لپ تاپ شخصی سیستم برق خودرو را فعال کرده و آن را به سرقت ببرد. این فرد نیز در جریان عملیاتی دستگیر شد.
انتقال خودروهای مسروقه به شمال کشور
به گفته سرهنگ گل پسند، این گروه عمدتاً در مناطق شمال، مرکز و شمال غرب تهران خودروها را سرقت کرده و سپس آن ها را به شهرستان های شمال کشور منتقل می کردند. خودروهای به سرقت رفته با خودروهای تصادفی ترکیب شده و تحت اصطلاح "سند نمره" به فروش می رسیدند. این خودروها پس از ثبت جعلی وارد چرخه شماره گذاری می شدند.
توصیه به مالکین خودرو
سرهنگ محمدی گل پسند در پایان به صاحبان خودروها توصیه کرد تا خودروهای خود را در مکان هایی امن مجهز به دوربین های مداربسته پارک کنند و از ابزارهای ایمنی نظیر قفل فرمان، دزدگیر و ردیاب GPS برای افزایش امنیت استفاده کنند.