نابغه های کامپیوتری که دزد خودرو های لوکس شدند

بنابر اعلام سرهنگ مسعود محمدی گل پسند، معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تلاش مستمر تیم های کارآگاهی، یک باند متشکل از ۱۱ نفر که در زمینه سرقت و فروش خودروهای مسروقه فعالیت داشتند، شناسایی و پس از دریافت دستور قضایی تمامی اعضای آن دستگیر شدند.

اعتراف به سرقت بیش از ۵۰ خودرو

سرهنگ گل پسند اشاره کرد که اعضای این باند به ارتکاب بیش از ۵۰ مورد سرقت خودرو اعتراف کرده اند. تاکنون ۳۰ دستگاه از خودروهای مسروقه شناسایی و کشف شده اند که پس از بررسی های قانونی و هماهنگی با مراجع قضایی به افراد زیان دیده تحویل داده خواهند شد.