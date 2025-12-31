کدام گروه خونی بیشتر مستعد بیماری است؟
پژوهشهای پزشکی نشان میدهد گروه خونی تنها برای انتقال خون اهمیت ندارد و میتواند با خطر ابتلا به برخی بیماریها ارتباط مستقیم داشته باشد.
بررسیها حاکی است افراد دارای گروه خونی AB بیش از سایر گروهها در معرض اختلالهای حافظه منجر به زوال عقل قرار دارند؛ موضوعی که به سطح بالاتر عامل انعقادی شماره ۸ در خون این افراد نسبت داده میشود.
بر اساس گزارشهای علمی، هیچ گروه خونی «ایدهآل» یا کاملاً ایمن وجود ندارد و هر یک از گروههای A، B، AB و O مزایا و ریسکهای خاص خود را دارند.
گروه خونی A
افراد این گروه کمتر به نوروویروس (بیماری استفراغ زمستانی) مبتلا میشوند، اما در مقابل با افزایش کلسترول بد، خطر سکته مغزی زودهنگام، مشکلات قلبی، کووید-۱۹ شدیدتر و سرطان معده و لوزالمعده مواجهاند. سطح هورمون استرس (کورتیزول) نیز در این افراد معمولاً بالاتر است.
گروه خونی B
این گروه کمتر دچار سنگ کلیه و برخی عفونتها میشود و احتمال ابتلا به سرطان معده و مثانه در آنها پایینتر است. با این حال، خطر دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، بیماری قلبی و سرطان پانکراس در این گروه بیشتر گزارش شده است.
گروه خونی AB
کمیابترین گروه خونی که گیرنده همگانی محسوب میشود. اما پژوهشها نشان میدهد این گروه با افزایش التهاب، لخته شدن خون، حمله قلبی و زوال شناختی ارتباط دارد و خطر سرطان لوزالمعده نیز در آن بالاتر است.
گروه خونی O
رایجترین گروه خونی و کمخطرترین از نظر حمله قلبی و سکته مغزی. در مقابل، افراد این گروه بیشتر در معرض نوروویروس، زخمهای گوارشی و خونریزی شدید پس از جراحی هستند. در زنان، این گروه با مشکلات باروری و عوارض بارداری نیز ارتباط داشته است.
گروه خونی بهتنهایی عامل تعیینکننده سلامت نیست، اما آگاهی از آن میتواند به پیشگیری، غربالگری زودهنگام و سبک زندگی هدفمندتر کمک کند.