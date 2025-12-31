طرز تهیه حلیم رژیمی با جو دو سر پرک و مرغ

برای بسیاری از افراد که دغدغه تناسب اندام و سبک زندگی سالم را دارند، لذت خوردن حلیم، اغلب با کمی عذاب وجدان همراه است. کالری بالا، چربی اشباع و سنگینی بعد از آن، باعث شده تا این غذای اصیل را با احتیاط در برنامه غذایی خود جای دهند یا حتی از آن صرف‌نظر کنند.

در این مطلب می‌خواهیم شما را با حلیم رژیمی، نسخه‌ای مدرن که بمب انرژی و پروتئین برای بدن، به‌ویژه برای ورزشکاران است، آشنا کنیم. چرا این حلیم رژیمی است؟ برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی به مواد اولیه بیندازیم. خداحافظی با گندم، سلام به جو دو سر پرک جو دو سر، برخلاف گندم، سرشار از فیبر محلولی به نام «بتا-گلوکان» است. این فیبر قهرمان، به‌آرامی در معده هضم می‌شود و حس سیری طولانی‌مدتی به شما می‌دهد. یعنی دیگر، خبری از گرسنگی کاذب تا وعده بعدی نیست. علاوه‌بر این، به کنترل قند خون و کاهش کلسترول کمک کرده و بافت لطیف و کرمی بی‌نظیری به حلیم شما می‌بخشد. پروتئین خالص با سینه مرغ

در این دستور، گوشت گوسفندی پرچرب جای خود را به سینه مرغ، یکی از بهترین منابع پروتئین کم‌چرب می‌دهد. هر گرم از پروتئین برای ترمیم بافت‌ها، عضله‌سازی و تقویت متابولیسم بدن ضروری است. با این جایگزینی، میزان چربی اشباع و کالری کل غذا را به شدت کاهش داده و یک وعده غذایی ایده‌آل برای ریکاوری عضلات، پس از تمرین می‌سازیم.

طعم‌دهنده‌های طبیعی به جای چربی‌های ناسالم

کره داغ و روغن حیوانی، با تمام جذابیتشان، در این دستور جایی ندارند. طعم و مزه را از عصاره خوش‌عطر مرغ، ادویه‌های گرم مثل دارچین و بافت طبیعی مواد می‌گیریم.

برای تزئین نهایی، از چربی‌های سالم و مفیدی مثل کنجد، استفاده خواهیم کرد.

حلیم رژیمی در ترازوی سلامتی

برای کسانی که برنامه غذایی خود را با دقت دنبال می‌کنند، اعداد و ارقام حرف اول را می‌زنند. بیایید با هم ببینیم یک وعده از این حلیم خوشمزه چه چیزی در خود دارد. (مقادیر برای ۴ نفر محاسبه شده است.)

ماده غذایی مقدار لازم کالری تقریبی (Kcal) پروتئین (گرم) کربوهیدرات (گرم) چربی (گرم) سینه مرغ (بدون پوست و استخوان) ۴۰۰ گرم ۶۶۰ ۱۲۴ ۰ ۱۴ جو دو سر پرک ۲ پیمانه (۱۶۰ گرم) ۶۰۷ ۲۷ ۱۰۷ ۱۰/۸ پیاز متوسط ۱ عدد (۱۵۰ گرم) ۶۰ ۱.۶ ۱۴ ۰/۱ دارچین (برای تزئین) ۱ قاشق چای‌خوری ۶ ۰/۱ ۲/۱ ۰ کنجد (برای تزئین) ۱ قاشق غذاخوری ۵۲ ۱/۶ ۲/۱ ۴/۵ مجموع کل (برای ۴ نفر) - ۱۳۸۵ ۱۵۴/۳ ۱۲۵/۲ ۲۹۴ ارزش غذایی هر وعده (برای ۱ نفر) - ~ ۳۴۶ ۳۸/۵ ~ ۳۱/۳ ~ ۷/۳

هر وعده از این حلیم رژیمی با مرغ، حدود ۳۴۶ کالری دارد، اما در عوض نزدیک به ۳۹ گرم پروتئین باکیفیت را به بدن شما می‌رساند.

در صورتی که استفاده از ۲ فنجان حلیم با گندم (حدود ۱۵۲ گرم) با ۲ قاشق غذاخوری شکر، حدود ۷۰۷ کالری خواهد بود.

دستور پخت قدم به قدم حلیم با جو دوسر پرک و مرغ

حالا که با جزئیات این غذای فوق‌العاده آشنا شدید، طرز تهیه آن را یاد می‌گیریم.

مواد لازم برای ۴ وعده مقوی

سینه مرغ بدون پوست و استخوان:۴۰۰ گرم

جو دو سر پرک:۲ پیمانه

پیاز متوسط:۱ عدد

چوب دارچین:۱ تکه کوچک (برای گرفتن بوی مرغ)

زردچوبه:نصف قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه:به میزان دلخواه

آب:حدود ۸ تا ۱۰ پیمانه

برای تزئین نهایی:

پودر دارچین تازه

کنجد بوداده

شیرین‌کننده طبیعی (عسل، شیره خرما یا افرا) به جای شکر

مرحله اول:پختن مرغ و آماده‌سازی عصاره طلایی

کار را با پختن مرغ شروع می‌کنیم. پیاز را به چهار قسمت تقسیم کنید. در یک قابلمه، سینه مرغ، پیاز، تکه چوب دارچین، زردچوبه و کمی فلفل سیاه را بریزید. حدود ۴ پیمانه آب اضافه کنید، طوری که روی مرغ را بگیرد. قابلمه را روی حرارت بگذارید و اجازه دهید با شعله ملایم، برای ۴۰ تا ۴۵ دقیقه آرام بپزد تا کاملا نرم شود.

یک نکته مهم: در این مرحله نمک نزنید تا بافت مرغ سفت نشود.

پس از پخت، مرغ را خارج کنید. آب مرغ باقی‌مانده را از یک صافی ریز رد کنید. این عصاره خوش‌رنگ و بو، پایه اصلی طعم حلیم ما خواهد بود.

مرحله دوم:جو دو سر

در یک قابلمه بزرگ‌تر، جو دو سر پرک را به همراه عصاره مرغ صاف‌شده بریزید. حدود ۴-۵ پیمانه آب دیگر هم اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت متوسط بگذارید تا به جوش بیاید و سپس شعله را کم کنید. جو دو سر مستعد ته‌گرفتن است، پس باید با حوصله، هر چند دقیقه یک‌بار آن را هم بزنید.

این هم زدن مداوم، نشاسته جو را آزاد کرده و همان بافت کش‌دار و لطیفی را ایجاد می‌کند که از یک حلیم انتظار داریم. این فرآیند، حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه زمان می‌برد.

مرحله سوم؛ ریش‌ریش کردن مرغ

هم‌زمان که جو در حال پختن است، سینه مرغی که کمی خنک شده را با دو چنگال یا با دست، به نازک‌ترین حالت ممکن ریش‌ریش کنید. هرچه این رشته‌ها ظریف‌تر باشند، بهتر در حلیم حل شده و بافت یکدست‌تری ایجاد می‌کنند.

مرحله چهارم: ترکیب و میکس

وقتی جو دو سر کاملا نرم و غلیظ شد، نوبت به یکدست کردن بافت آن می‌رسد. بهترین ابزار برای این کار، گوشت‌کوب برقی است. آن را مستقیما داخل قابلمه ببرید و برای چند دقیقه مواد را میکس کنید تا به پوره نرم و کرمی تبدیل شود. اگر گوشت‌کوب برقی ندارید، مواد را با احتیاط داخل مخلوط‌کن بریزید و پس از میکس کردن، به قابلمه برگردانید.

حالا مرغ‌های ریش‌ریش شده را به قابلمه اضافه کرده و هم بزنید تا به‌خوبی مخلوط شود. در این مرحله با افزودن نمک، طعم آن را تنظیم کنید.

مرحله پنجم: دم کشیدن و جا افتادن نهایی

شعله را تا جای ممکن کم و در صورت امکان، از شعله‌پخش‌کن استفاده کنید. اجازه دهید حلیم برای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دیگر روی حرارت بماند تا طعم‌ها کاملا به خورد هم بروند. در این مدت نیز از هم زدن غافل نشوید. این مرحله، فوت کوزه‌گری برای رسیدن به بافت نهایی حلیم رژیمی با جو دو سر شماست.

مرحله ششم: یک سرو سالم

حلیم داغ و خوش‌عطر شما آماده است. آن را در کاسه دلخواهتان بکشید و با این گزینه‌ها تزئین کنید:

پودر دارچین: عطر بی‌نظیر و کمک به تنظیم قند خون.

کنجد: منبعی از کلسیم و چربی‌های سالم.

شیرینی طبیعی: اگر حلیم شیرین دوست دارید، یک قاشق چای‌خوری عسل یا شیره خرما روی آن بریزید.

حلیم رژیمی برای ورزشکاران

این غذا فقط یک وعده رژیمی نیست؛ یک معجون انرژی‌زا برای ورزشکاران است.

قبل از تمرین (سوخت‌گیری) : مصرف یک کاسه از این حلیم، ۱/۵ تا ۲ ساعت قبل از تمرین، کربوهیدرات‌های پیچیده مورد نیاز برای یک جلسه تمرینی پرانرژی را فراهم می‌کند. انرژی حاصل از جو دو سر، به‌آرامی آزاد شده و از افت قند در حین ورزش جلوگیری می‌کند.

بعد از تمرین (ریکاوری) : با داشتن حدود ۳۹ گرم پروتئین در هر وعده، این حلیم بهترین گزینه برای بازسازی و ترمیم عضلات پس از تمرین است. پروتئین به‌سرعت جذب شده و فرآیند ریکاوری را تسریع می‌بخشد.

جمع‌بندی

دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. با این دستور پخت، رسما با حلیم آشتی کرده‌اید و می‌توانید با خیال راحت، یک کاسه داغ و مقوی از آن را نوش جان کنید. این حلیم رژیمی، ثابت می‌کند که سلامتی و خوشمزگی، نه‌تنها دشمن هم نیستند، بلکه می‌توانند بهترین دوست یکدیگر در کاسه‌ صبحانه ما باشند.

